Advertencia de Human Rights Watch y Harvard sobre el uso de fósforo blanco por parte de Israel en el Líbano

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA):Human Rights Watch (HRW) y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard, en un informe conjunto, consideraron que el uso de municiones de fósforo blanco por parte de las fuerzas del régimen sionista en el sur del Líbano es una señal de la necesidad de elaborar una nueva ley internacional para regular este tipo de armamento, y pidieron a los Estados que planteen esta cuestión en la reunión sobre desarme de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará en octubre de 2026 en Nueva York.

El informe documentó 23 casos confirmados de uso de municiones de fósforo blanco por parte de Israel en el sur del Líbano entre los meses de marzo y mayo de 2026, y abordó las consecuencias humanas del empleo de este tipo de armamento en los conflictos armados de los últimos años.

Bonnie Docherty, asesora principal en asuntos de armamento de Human Rights Watch y profesora de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard, advirtió que el fósforo blanco puede provocar quemaduras extremadamente dolorosas y daños físicos, psicológicos, sociales y económicos de por vida.

Las dos organizaciones de derechos humanos examinaron en el informe el uso de municiones de fósforo blanco a la luz de la "Cláusula Martens" del derecho internacional humanitario, un principio que subraya la protección de los civiles y de las fuerzas combatientes conforme a los principios humanitarios y a los dictados de la conciencia pública, incluso en ausencia de una normativa específica.

Señalaron que el fósforo blanco puede quemar a las personas hasta el hueso, y que las partículas que quedan alojadas en las heridas pueden volver a incendiarse al entrar en contacto con el oxígeno, lo que dificulta aún más el tratamiento de estas lesiones.

Según este informe, las municiones de fósforo blanco no quedan comprendidas dentro de la Convención sobre Armas Químicas debido a su carácter incendiario y no tóxico, por lo que la mayoría de los debates sobre ellas se han llevado a cabo hasta ahora en el marco de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales.

Sin embargo, el mecanismo de toma de decisiones basado en el consenso dentro de esta convención, junto con la oposición de Rusia y de algunos otros países, ha impedido dedicar el tiempo suficiente para examinar las consecuencias humanas de las armas incendiarias y reforzar la normativa vigente.

Al mismo tiempo, Human Rights Watch y la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Harvard pidieron a los países partidarios de imponer mayores restricciones al fósforo blanco que den seguimiento a esta cuestión en la Conferencia de Examen Quinquenal de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que se celebrará del 16 al 20 de noviembre en Ginebra.

Docherty subrayó que el objetivo final debe ser la adopción de una ley internacional sólida que subsane los vacíos jurídicos existentes y prohíba la producción, la transferencia y el uso de municiones de fósforo blanco.