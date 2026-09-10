Baqaei: Ansarolá es un actor independiente y no recibe órdenes de nadie

En respuesta a la afirmación infundada del secretario de Estado de Estados Unidos sobre la “intervención de Irán en el asunto de Yemen”, Baqaei escribió en la madrugada del jueves en la red social X: “Las mentiras de Marco Rubio no pueden sustituir a la realidad. Ansarolá es un actor independiente que toma sus propias decisiones; no recibe órdenes de nadie ni es un representante de otros”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán añadió: “Las raíces de la inestabilidad en la región deben buscarse en las intervenciones militares de Estados Unidos y en sus políticas hegemónicas. Si Washington realmente quisiera la paz, daría un solo paso sencillo: pondría fin a sus malas intenciones y a sus intervenciones desestabilizadoras en nuestra región”.

“La paz en Yemen no se logrará mediante bombas ni presiones externas. La paz comienza con negociaciones sinceras basadas en una hoja de ruta acordada por ambas partes”, subrayó.