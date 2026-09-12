Díaz-Canel califica las acciones de EEUU como "terrorismo de Estado"

“Cuba, que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3400 muertos y 2099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo. Eso también es terrorismo, terrorismo de Estado”, aseveró el viernes el presidente cubano en redes sociales esta jornada al rememorar los ataques del 11 de septiembre en Nueva York.

El mandatario cubano puso de manifiesto que, a un cuarto de siglo de los ataques del 11 de septiembre, “este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo”.

Al citar las palabras del líder de la Revolución en la isla, Fidel Castro (1926-2016), Díaz-Canel añadió que la lucha contra el terrorismo en el mundo “se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar”.

“Poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles”, concluyó.

Las autoridades cubanas han reiterado en diversas ocasiones que el embargo económico de EE.UU. contra el país, vigente desde hace más de seis décadas, el bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero y las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantienen vínculos con Cuba también constituyen un “genocidio”.

“Es el mismo sentimiento despiadado que en el genocidio en Gaza; en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata”, afirmó esta semana el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el informe titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.

En este contexto, Rodríguez recalcó la víspera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había reconocido “por primera vez” la aplicación contra Cuba de “las sanciones más fuertes de la historia” de la relación bilateral y que “trágicamente el pueblo cubano está sufriendo” sus consecuencias.

Rubio realizó esas declaraciones durante una entrevista exclusiva concedida esta semana a Noticias RCN y NTN24 en Colombia, en la que advirtió que podrían adoptarse medidas aún más severas.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, en medio de una política de “máxima presión” por parte de Estados Unidos.