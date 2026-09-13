El mayor medio de comunicación verdadero en Ashura

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Uno de los ejemplos de fortaleza que el mundo islámico contempla hoy es la Marcha del Arbaín: وَ اَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة. La Marcha del Arbaín es la fortaleza del Islam, es la fortaleza de la verdad, es la fortaleza del Frente de la Resistencia Islámica, pues gracias a ella una multitud tan inmensa, de millones de personas, se pone en marcha hacia Karbala, hacia el Imam Huséin (P), hacia la cumbre y el punto más alto del honor del sacrificio y del martirio, del cual todos los hombres libres del mundo deben aprender. Desde el primer día en que surgió el Arbaín, la importancia de aquel primer Arbaín fue precisamente esta: su importancia residía en que fue el medio de comunicación más poderoso de Ashura.

Desde el día de Ashura hasta el día del Arbaín —según una narración, el día en que los Ahlulbait regresaron a Karbala— estos cuarenta días fueron los cuarenta días del dominio de la lógica de la verdad en medio del mundo tenebroso del gobierno de los Omeyas y de los sufyaníes. El medio de comunicación verdadero [es decir], el grito de Zainab al-Kubra (P), el grito de Su Excelencia el Imam Zain al-Abidín (P); ¿en dónde? En Kufa, en Sham, en el lugar donde reinaban las tinieblas absolutas; estos fueron el mayor medio de comunicación. Fueron precisamente ellos quienes preservaron Ashura, fueron precisamente ellos quienes la hicieron llegar hasta nuestros días. Esta es la historia y la raíz de este día del Arbaín y de su suceso. Aquel día, los Ahlulbait (P) desataron una tormenta con este movimiento de cuarenta días; se levantó una tormenta en medio de aquella extraña opresión. En aquella época, la opresión llegó a tal punto que en torno al Imam Huséin (P), hijo del Profeta, nieto del Profeta, entrañable hijo de la purísima Fátima al-Zahra (P), no quedaron más de 72 personas. En una época así, dio origen al suceso de los Tawwabín en Kufa, conmocionó Medina, conmocionó Sham, hasta el punto de que el régimen sufyaní cayó; este fue el gran movimiento del Arbaín de Zainab al-Kubra (P) y de los Ahlulbait (P).

13 de octubre de 2019 — Declaraciones del difunto Líder Supremo de la Revolución Islámica de Irán, Ayatolá Sayyid Alí Jamenei (que Dios tenga misericordia de él), pronunciadas en la ceremonia de graduación de los estudiantes de la Universidad del Imam Huséin (P).

Fuente:

Sura Al-Anfal, versículo 60

وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ وَمِن رِباطِ الخَیلِ تُرهِبونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُم وَآخَرینَ مِن دونِهِم لا تَعلَمونَهُمُ اللَّهُ یَعلَمُهُم ۚ وَما تُنفِقوا مِن شَیءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیکُم وَأَنتُم لا تُظلَمونَ

Traducción: ¡Preparad contra ellos [los enemigos] toda la fuerza que podáis reunir, así como corceles adiestrados (para el combate), para atemorizar con ello al enemigo de Dios y enemigo vuestro, y a otros además de ellos a quienes vosotros no conocéis, pero Dios sí los conoce! Y todo lo que gastéis en el camino de Dios (para fortalecer la defensa del Islam) os será devuelto por completo, y no se os hará ninguna injusticia.