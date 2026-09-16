La confianza del Imam al-Hadi (P), testimonio del rango científico de Abd al-Azim al-Hasani (P)

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Abd al-Azim al-Hasani (P), quien se benefició de las enseñanzas del Imam ar-Rida (P), el Imam al-Jawad (P) y el Imam al-Hadi (P), se convirtió en este camino en un sabio jurisconsulto, transmisor de hadices y persona de confianza de los Imames; de tal manera que el Imam al-Hadi (P) autorizó a Aba Hammad, residente de Rey, a consultarle sus cuestiones religiosas a Abd al-Azim, lo cual es un indicio de su grandeza científica y de su fiabilidad ante el Imam (P).