CGRI de Irán derriba un dron MQ-1 sobre el estrecho de Ormuz

Mediante un comunicado emitido hoy lunes, la Oficina de Relaciones Públicas del CGRI ha informado que la aeronave fue interceptado y destruido moments antes mediante el sistema de defensa aérea integrado de la fuerza élite iraní.

No se proporcionaron de inmediato más detalles sobre la misión u origen del dron. La interceptación se produce tras una serie de operaciones iraníes contra aeronaves no tripuladas estadounidenses en y alrededor de la vía marítima estratégica.

El pasado martes, el Ejército iraní afirmó que su defensa aérea derribó un dron estadounidense MQ-1 sobre el estrecho de Ormuz.

El incidente se produce en un contexto de elevadas tensiones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde pese a un alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el 8 de abril tras 40 días del conflicto, las partes se enzarzan, intercambiando el fuego de manera esporádica tras las violaciones de tregua por parte de las fuerzas estadounidenses.

Irán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz, y está más preparado que nunca para defender el país ante cualquier nueva agresión enemiga.