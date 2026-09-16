Golpes consecutivos: Irán derriba otro dron MQ-9 de EEUU, el número 52

El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado que la madrugada de este miércoles, a las 2:29 a. m. (hora local), el dron MQ-9 de EE.UU. fue interceptado y destruido sobre la isla de Qeshm por fuego del avanzado y moderno sistema de defensa aérea de la Fuerza Aeroespacial del CGRI, el cual opera bajo el control de la red integrada de defensa aérea del país.

Se trata del 52.º dron perteneciente al “ejército terrorista de EE.UU.” derribado por las fuerzas del CGRI de Irán, según el comunicado.

El martes, el CGRI de Irán también informó que el tercer dron MQ-1 del ejército terrorista de EE.UU. en lo que va de la jornada ha sido interceptado y derribado en el cielo del estrecho de Ormuz.

En los últimos dos días, las fuerzas iraníes han derribado cuatro drones estadounidenses en torno al espacio aéreo iraní y el estrecho de Ormuz, en una sucesión de incidentes que pone de relieve la capacidad de la defensa aérea de Irán para detectar, rastrear e interceptar aeronaves no tripuladas de EE.UU.

Estos logros se producen en un contexto de elevadas tensiones en el Golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz, donde pese a un alto el fuego alcanzado por Irán y Estados Unidos el 8 de abril tras 40 días del conflicto, las partes se enzarzan, intercambiando el fuego de manera esporádica tras las violaciones de tregua por parte de las fuerzas estadounidenses.

Irán ha dejado claro que no se someterá a las presiones de Washington en ceder, entre otros el control de Ormuz, y está más preparado que nunca para defender el país ante cualquier nueva agresión enemiga.