Al Jazeera: Qalibaf presentó un nuevo e inesperado “misil”, y era un tuit

Según informó Al Jazeera escribió en este artículo: “El presidente del Parlamento iraní se burla de la tasa de interés de Estados Unidos al recurrir a la regla de Taylor, en medio del cierre efectivo del estrecho de Ormuz. El miércoles, Teherán empleó otro misil inesperado en su guerra contra Estados Unidos: un tuit que contenía una ecuación matemática”.

Chris Beauchamp, analista sénior de mercados de IG, declaró a Al Jazeera: “Estos tuits constituyen un ejemplo extraordinario y llamativo de propaganda política y psicológica por parte de Irán, un país que en 2026 ha demostrado, al menos, una notable capacidad para molestar y poner de los nervios a su adversario estadounidense”.

El mes pasado, Qalibaf también publicó un gráfico con la frase “Haz que Estados Unidos vuelva a tener hambre” —una modificación del eslogan de Trump “Haz América grande otra vez”— junto con estadísticas sobre la inseguridad alimentaria y el hambre en Estados Unidos, y escribió: “Las derrotas no pueden ocultarse con afirmaciones falsas”.

El objetivo de los tuits de Qalibaf es hacer palpable para la opinión pública estadounidense el costo de la guerra a través de los precios, los mercados y las políticas monetarias.