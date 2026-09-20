“¿Por qué tuvieron que luchar los estadounidenses contra los sucesores de los persas? ¿Acaso no conocen esta historia? Sí la conocen”, afirmó Alexander Lukashenko, al recordar que Washington suele justificar el conflicto con acontecimientos como el asalto a su embajada en Teherán en la década de 1970.

Durante su discurso en el foro juvenil “Juventud, Bielorrusia, Futuro” celebrado el jueves con motivo del Día de la Unidad Nacional, el mandatario bielorruso rechazó esta explicación y puso como ejemplo la Segunda Guerra Mundial. “Si durante la Segunda Guerra Mundial murieron casi 30 millones de los nuestros, ¿deberíamos volver a Occidente y destrozar otra vez a los alemanes? No”, explicó.

“Han decidido iniciar una guerra. Pero esa no era la razón. Las riquezas de Irán lo son. Ahora hay una batalla en curso”, aseveró Lukashenko.

Estados Unidos e Israel retomaron el 28 de febrero su guerra de agresión contra Irán, después de doce días de ataques registrados en junio del año pasado, en los que fueron asesinados el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, altos mandos militares y cientos de civiles.