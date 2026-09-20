Rezai: EEUU debe aceptar 7 condiciones de Irán para salir del atolladero

En un mensaje emitido este sábado en su cuenta de X, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán (CSSN), el general de división Mohsen Rezai, ha indicado que “se han comunicado al gobierno de Estados Unidos siete condiciones de Irán para iniciar cualquier negociación”.

Ha dejado claro que “el mensaje de Teherán es claro e inequívoco”, advirtiendo que “si Washington quiere salir del atolladero que él mismo ha creado y evitar quedar aún más atrapado en él, no tiene más opción que aceptar los derechos y las condiciones de Irán”.

Más temprano, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmail Baqai, ha indicado este sábado por la noche a la televisión nacional que Estados Unidos no puede hablar de negociaciones sin que se cumplan las condiciones de Irán.

“Lo que ha anunciado Irán son, en realidad, las mismas demandas y los principales fundamentos de las negociaciones y del acuerdo del 17 de junio, del que el Gobierno estadounidense se retiró unilateralmente y sin ninguna razón justificable”, ha aseverado.

Baqai ha reiterado que Irán exige el levantamiento completo de las sanciones y el fin del bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes.

“Mientras continúe el bloqueo naval, no se puede hablar del fin del conflicto ni de la normalización de la situación”, ha enfatizado.

El portavoz iraní ha condenado la decisión de Washington de abandonar el acuerdo, restablecer el bloqueo naval y violar sus compromisos, calificándola como una medida “extremadamente desproporcionada”.

Sobre la visita del ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, a Teherán, prevista para este domingo, Baqai ha asegurado que su viaje se centrará en las “relaciones bilaterales” entre los dos países y “no hay previsto intercambiar ningún mensaje concreto sobre la mediación” de Islamabad para el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán y en respuesta, las fuerzas iraníes atacaron blancos israelíes en los territorios ocupados y las bases estadounidenses en Asia Occidental, y cerraron el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, el 17 de junio, Teherán y Washington firmaron un memorando de entendimiento (MdE), mediado por Pakistán, que establecía una hoja de ruta de 60 días para avanzar hacia un acuerdo definitivo sobre el fin de la guerra, que incluía el cese de las hostilidades contra Irán y sus aliados regionales, la liberación de activos iraníes bloqueados, la facilitación de las exportaciones de petróleo iraní y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense, a cambio de la apertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán.

Tras la firma del MdE, Irán reabrió el estrecho, pero Washington violó posteriormente el acuerdo al atacar zonas del sur de Irán, imponer un bloqueo naval a los puertos iraníes y establecer una ruta paralela para el tránsito por esta vía marítima.

En respuesta, la República Islámica volvió a imponer restricciones al tránsito por el estrecho de Ormuz y condicionó su reapertura al cumplimiento, por parte de Estados Unidos, de sus compromisos.



La agresión se ha prolongado durante siete meses y se ha convertido en un conflicto de desgaste para Washington, provocando una crisis energética tanto en Estados Unidos como a nivel global.