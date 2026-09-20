Relatora de la ONU equipara matanza de niños en Gaza con Holocausto

La relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, equiparó el sábado la matanza de miles de niños en la Franja de Gaza por parte de Israel con los argumentos ofrecidos por los nazis durante los Juicios de Núremberg.

La funcionaria formuló estas declaraciones en respuesta a las afirmaciones de la modelo israelí Sarai Givati, quien, durante una entrevista televisada concedida al canal hebreo i24, afirmó que si no se toman medidas respecto a los niños palestinos, estos crecerán y “se convertirán en terroristas”.

“Este fue también el argumento que dieron los funcionarios nazis durante los Juicios de Núremberg para justificar por qué habían matado a niños durante el Holocausto”, señaló la relatora de la ONU en una publicación en su cuenta de X.

Desde el comienzo de la campaña genocida israelí contra palestinos en 2023, las fuerzas israelíes han asesinado a 21 500 niños en el enclave costero, según la Oficina de Prensa de Gaza.

También, las agresiones israelíes han dejado al menos 73 910 muertos y otros 174 914 heridos desde octubre de 2023.

A pesar del alto el fuego pactado entre el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel, el régimen ha seguido atacando Gaza, matando 1390 personas, según fuentes palestinas.

De igual manera, la ONU denuncia que al menos 21 000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde que comenzó la guerra de Israel en el enclave hace casi dos años.