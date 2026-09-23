Líder de Irán: “Conocimiento y moral cercenan las manos de agresores”

En un mensaje con motivo de la reapertura de escuelas y universidades el martes, el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Hoseini Jamenei, ha afirmado que el conocimiento, combinado con la fe y la ética, podría actuar como un “escudo de acero” capaz de contrarrestar la agresión de Estados Unidos e Israel.

“En estos tiempos, en los que la barbarie del sistema hegemónico —particularmente la del gobierno criminal de Estados Unidos y el falso régimen sionista— comete atrocidades, el poder que emana del conocimiento, la piedad y la moral es como un escudo de acero y una espada afilada que cercena las manos agresoras que ellos extienden sobre la humanidad”, ha expresado.

El mensaje ha sido emitido al comienzo del nuevo año académico en Irán, y el Líder ha hecho hincapié en el papel de la generación más joven en la configuración del futuro del país.

El Líder ha instado a los estudiantes “a aprovechar sus años en las escuelas y universidades para ampliar sus conocimientos, desarrollar habilidades prácticas y fortalecer su relación con sus familias, conciudadanos y la sociedad”.

En otra parte de su mensaje, el Líder ha destacado que los estudiantes tienen la responsabilidad de contribuir al progreso de Irán ampliando las fronteras del conocimiento y logrando avances científicos y tecnológicos.

También los ha animado a desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad, preservando al mismo tiempo su identidad nacional, su independencia cultural, la lengua persa y los símbolos de la República Islámica.

En referencia a la reciente guerra, el ayatolá Jamenei ha hecho un llamamiento a los estudiantes para que recordaran a los mártires de las comunidades escolares y universitarias de Irán.

“En las escuelas y universidades se sentirá el vacío de algunos estudiantes, profesores y maestros, y este pesar orientará nuestra reflexión hacia el lado correcto en el conflicto entre el bien y el mal, así como en la lucha entre la verdad y la falsedad”, ha agregado.

En uno de los ataques más mortíferos del primer día de la guerra, las fuerzas estadounidenses lanzaron un doble ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe en Minab, matando a más de 160 estudiantes y profesores.

En este sentido, ha elogiado a los maestros y profesores universitarios por su papel en la educación de las generaciones sucesivas, afirmando que su contribución merecía un mayor reconocimiento.

El ayatolá Jamenei también ha remarcado que los estudiantes de generaciones anteriores que defendieron Irán servirían de ejemplo para quienes ahora ingresan a las aulas y universidades.

El Líder ha felicitado a los estudiantes, maestros y profesores universitarios por el nuevo año académico, expresando su esperanza de que la generación más joven logre un mayor éxito en la ciencia, la educación y el desarrollo nacional.