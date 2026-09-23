¿La intercesión de la Excelencia Fátima Masuma (P) abarca a todos los shiíes?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Análisis teológico del hadiz «La intercesión de la Excelencia Fátima Masuma abarca a todos los shiíes». Entre las estrellas resplandecientes del firmamento del shiísmo, brilla en Qom un astro cuya luz trasciende lo habitual: la Excelencia Fátima Masuma (P), hija del séptimo Imam, Musa al-Kazim (P), y hermana del octavo Imam, Alí ibn Musa ar-Rida (P).

Lo que eleva su posición por encima de la de un simple «Imamzade» (descendiente de un Imam) son las profecías divinas pronunciadas décadas antes de su nacimiento.

El Imam Yafar as-Sadiq (P) declaró, en un hadiz célebre:

«ان للّه حرماً و هو مکه ألا انَّ لرسول اللّه حرماً و هو المدینة ألا وان لامیرالمؤمنین علیه السلام حرماً و هو الکوفه الا و انَّ قم الکوفة الضغیرة ألا ان للجنة ثمانیه ابواب ثلاثه منها الی قم تقبض فی‌ها اموأة من ولدی اسم‌ها فاطمه بنت موسی علیهاالسلام و تدخل بشفاعت‌ها شیعتی الجنة با جمعهم»

(Dios tiene un santuario, que es La Meca; el Mensajero tiene un santuario, que es Medina; y Amir al-Mu'minin, el Imam Alí (P), tiene un santuario, que es Kufa; y Qom es la pequeña Kufa. El Paraíso tiene ocho puertas, tres de las cuales se abren hacia Qom; allí morirá una mujer de mi descendencia llamada Fátima, hija de Musa (P), y por su intercesión todos mis shiíes entrarán juntos al Paraíso.)[1]

Este relato va mucho más allá de un simple elogio. No se trata de una dama en particular, sino de un auténtico «billete de entrada colectivo» para todos los shiíes.

El derecho de intercesión solo pertenece a quien Dios lo permite

Dios dice en el Ayat al-Kursi: «مَن ذَا الَّذِی یَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» —«¿Quién es el que puede interceder ante Él sino con Su permiso?»[2]

Este versículo sienta el principio fundamental de la doctrina shií de la intercesión (shafaa): la intercesión no es un poder arbitrario, sino una facultad especial que Dios concede a un siervo determinado.

Por ello, cuando el Imam Yafar as-Sadiq (P) anuncia que la Excelencia Fátima Masuma «hará entrar al Paraíso a todos los shiíes», no estamos ante la «generosidad personal» de una dama alauí, sino ante una delegación divina otorgada a esta sierva particular.

Lo que hace asombrosa esta delegación es su «alcance». En los relatos shiíes, la intercesión suele estar condicionada y clasificada: unas son para un grupo específico, otras para determinados pecados, y otras solo se ejercen en momentos concretos.

Pero la Excelencia Fátima Masuma (P) recibió una facultad «para todos los shiíes», un alcance prácticamente sin igual entre los Imamzade.

La expresión exacta del Imam as-Sadiq (P) es: «تُدْخَلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ» —«por su intercesión, todos mis shiíes entrarán al Paraíso.» Prestar atención al término «bi-ayma'ihim» (todos, sin excepción) revela el peso de este relato.

Dios ordena buscar el "wasila" (medio de acercamiento)

Dios dice: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ» —«¡Oh, los que creéis! Temed a Dios y buscad hacia Él el medio (wasila).»[3]

El ayatolá Naser Makarem Shirazi precisa, en respuesta a consultas jurídicas (istifta'at): «la palabra "wasila" designa, en su sentido literal, todo aquello que acerca a una persona a otra; por lo tanto, este versículo tiene un significado muy amplio que abarca todos los caminos que acercan al ser humano a Dios.»[4]

Numerosos exégetas sunitas también admiten que el «wasila» incluye pedir la súplica y la intercesión del Profeta Muhammad (la paz sea con él y su familia).

La Excelencia Fátima Masuma (P), que es ella misma una de las intercesoras autorizadas por Dios, constituye un claro ejemplo de ese «wasila» que el versículo nos ordena buscar.

Cuando el peregrino, en su santuario, recita esa célebre plegaria de visita (ziyara) que el Imam ar-Rida (P) enseñó personalmente, pone en práctica este versículo: «یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ» —«¡Oh, Fátima! Intercede por mí en el Paraíso, pues tú tienes ante Dios un rango elevadísimo.»[5]

Lo importante de esta ziyara es que no se le pide a la Excelencia Fátima Masuma que «cree el Paraíso», sino que ejerza «el derecho de intercesión que Dios le ha concedido».

Quien suplica sabe perfectamente que el único otorgante final es Dios,[6] pero también sabe que Dios ha ordenado buscar el wasila. La Excelencia Fátima Masuma es el eslabón más seguro de esos «medios».

La intercesión es un derecho exclusivo de quienes tienen un "pacto" con Dios

Dios dice en la sura Maryam, acerca del Día del Juicio: «لَا یَمْلِکُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًا» —«no poseen la intercesión, salvo quien haya obtenido un pacto ante el Misericordioso.»[7]

Los exégetas, al explicar el «pacto» (ahd), señalan que se trata de un compromiso que Dios establece con siervos especiales: aquellos que, por su piedad, paciencia y apego a los preceptos divinos en este mundo, reciben en el Día del Juicio el derecho de interceder.

El Imam as-Sadiq (P), al explicar este versículo, dijo: «من دان بولایة أمیرالمؤمنین و الأئمة من بعده فهو العهد عند الله» —«quien se someta a la walaya (tutela) de Amir al-Mu'minin, el Imam Alí (P), y de los Imames después de él, ese es el pacto ante Dios.»[8]

En el relato sobre la Excelencia Fátima Masuma (P) se hace especial hincapié en la expresión «bi-shafaatiha» (por su intercesión): quien ejerce la intercesión es la Excelencia Fátima Masuma (P), pero el origen de ese poder es el pacto que Dios estableció con ella.

Esto conlleva una conclusión profunda: si Dios está dispuesto a establecer con una dama alauí un pacto tan amplio —que abarca a todos los shiíes—, es porque esta dama alcanzó en este mundo un grado de piedad y devoción que la hizo merecedora de tal pacto.

En efecto, el propio título de «Masuma» (la inmaculada) expresa este estado. Como declaró el Imam ar-Rida (P), esta dama, gracias a su adoración y devoción sincera, alcanzó un rango que la preservó de todo error y pecado.[9]

La lógica de un "cheque incondicional"

Volvamos al relato del Imam as-Sadiq (P): «por su intercesión, todos mis shiíes entrarán al Paraíso». Dentro del sistema doctrinal shií, esta frase no es un eslogan exagerado, sino un «cheque incondicional» cuyo garante es Dios, cuyo firmante es el Imam as-Sadiq (P) y cuya pagadora es la Excelencia Fátima Masuma (P).

Su cadena lógica es clara y sólida:

Dios es el único que otorga el permiso (Corán 2:255) —Él decide conceder este amplio derecho de intercesión al siervo que elige; Dios ordenó buscar el wasila (Corán 5:35) —la Excelencia Fátima Masuma es uno de los medios más seguros que Dios ordenó buscar; Dios solo reparte la intercesión entre quienes tienen un «pacto» con Él (Corán 19:87) —la Excelencia Fátima Masuma, por su piedad y su linaje alauí, forma parte de ese pacto.

Por ello, cuando leemos que el ayatolá Mirza Qomi dijo, en un sueño, a quienes habían acudido a la Excelencia Fátima Masuma para pedir el fin de una sequía: «esto (hacer llover) yo también podría hacerlo. Pero si quieres que te corresponda la intercesión en el Día del Juicio, aférrate firmemente al manto de esta "intercesora de los shiíes"»[10], comprendemos la profunda lógica teológica que encierra esta sencilla frase:

El rango (sha'n) de la Excelencia Fátima Masuma ante Dios no es algo que alcance un Imamzade cualquiera. Ella es una puerta que Dios ha abierto en la otra vida para todos los shiíes.

Y esta puerta permanece abierta únicamente porque Dios prometió repetidamente en el Sagrado Corán: «Invocadme, y Yo os responderé» (Corán 40:60).

Cuando los shiíes piden «intercesión» en su santuario purificado, en realidad se lo piden a Dios, pero a través de una de sus siervas más cercanas. Y Dios jamás incumple Su promesa.

«السَّلَامُ عَلَیْکِ یَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ»

Notas:

[1] Al-Kulaini, Muhammad ibn Yaqub. Al-Kafi. Qom: Dar al-Hadiz, 1429 H. También: Al-Maylisi, Muhammad Baqer. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turaz al-Arabi, t. 60, p. 228. Texto del hadiz: «إِنَّ لِلَّهِ حَرَمًا وَ هُوَ مَکَّةٌ وَ لِرَسُولِهِ حَرَمًا وَ هُوَ الْمَدِینَةُ وَ لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ حَرَمًا وَ هُوَ الْکُوفَةُ أَلَا وَ إِنَّ قُمَّ الْکُوفَةُ الصَّغِیرَةُ أَلَا وَ إِنَّ لِلْجَنَّةِ ثَمَانِیَةَ أَبْوَابٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا إِلَی قُمَّ تُقْبَضُ فِیهَا امْرَأَةٌ مِنْ وُلْدِی اسْمُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُوسَی وَ تَدْخُلُ بِشَفَاعَتِهَا شِیعَتِی الْجَنَّةَ بِأَجْمَعِهِمْ».

[2] Corán, sura Al-Báqara, 2:255.

[3] Corán, sura Al-Máida, 5:35.

[4] Makarem Shirazi, Naser. Tafsir Nemuneh. Teherán: Dar al-Kutub al-Islamiyya, t. 4, comentario al versículo 35 de la sura Al-Máida. También: sitio web de la oficina del ayatolá Makarem Shirazi, sección de consultas jurídicas (istifta'at), «Tawasul y wasila».

[5] Qummi, Sheij Abbas. Mafatih al-Jinan. Qom: Ediciones Uswa, sección «Ziyara de la Excelencia Fátima Masuma (P)». Texto de la ziyara: «یَا فَاطِمَةُ اشْفَعِی لِی فِی الْجَنَّةِ فَإِنَّ لَکِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ».

[6] Corán, sura Gáfir, 40:60.

[7] Corán, sura Maryam, 19:87.

[8] Makarem Shirazi, Naser. Tafsir Nemuneh. Teherán: Dar al-Kutub al-Islamiyya, t. 13, comentario al versículo 87 de la sura Maryam. Cita del Imam as-Sadiq (P): «من دان بولایة أمیرالمؤمنین و الأئمة من بعده فهو العهد عند الله».

[9] Al-Maylisi, Muhammad Baqer. Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya al-Turaz al-Arabi, t. 48, p. 290 (sobre el título de «Masuma» y el rango de la Excelencia Fátima Masuma).

[10] Qummi, Sheij Abbas. Muntaha al-Amal. Qom: Ediciones Hiyrat, t. 2, sección «La Excelencia Fátima Masuma (P)». También: Fawaid al-Radawiyya. Qom: Biblioteca Marashi Nayafi, p. 230 (relato del ayatolá Mirza Qomi y la intercesión de la Excelencia Fátima Masuma).

Firuzeh Deldari (investigadora, activista de medios y del espacio virtual)