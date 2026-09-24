Sánchez ante la ONU: condena "sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza" y advierte: "No nos vamos a callar"

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pronunció este miércoles un duro discurso ante la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. Lo dedicó a defender el multilateralismo frente a lo que calificó de "intento de demolición planificado y coordinado" de la ONU.

Un mensaje velado a Trump: "Todos sabemos quiénes son"

Sánchez no pronunció en ningún momento el nombre del presidente estadounidense, Donald Trump, pero sus críticas apuntaron claramente a su política. Se refirió a gobiernos que cuestionan las reglas, debilitan las instituciones internacionales y usan la fuerza como instrumento de política exterior. "No hace falta señalarlos. Todos sabemos quiénes son y cuál es su modus operandi", afirmó.

Según Sánchez, esas fuerzas reaccionarias, "egoístas, ignorantes y crueles", han crecido en los últimos ocho años y "se han quitado las caretas" al hacerse con el poder en muchos lugares. Desde allí, dijo, han lanzado guerras ilegales, masacrado a civiles inocentes, tratado a millones de seres humanos "como si fueran ganado" y retirado su ayuda a quienes sufren la pobreza y la enfermedad. También les acusó de conspirar para destruir la ONU y todo lo que representa.

Denunció además una crueldad "que ya ni se inmuta al ver las costillas de un niño hambriento o un hospital reducido a escombros".

Gaza: "El genocidio que Netanyahu sigue perpetrando"

Con un tono mucho más directo hacia el primer ministro israelí, Sánchez enumeró la actuación de su Gobierno en los últimos ocho años: sanciones a los agresores rusos, embargo de armas a Israel y medidas para impedir que el territorio español se use en agresiones contrarias a la legalidad internacional. Añadió que España ha condenado "sin matices el genocidio que Netanyahu sigue perpetrando en Gaza".

Contra las guerras de agresión y el 5% de gasto militar

Sánchez subrayó que su país se ha opuesto a todas las guerras de agresión, "ya sea en Ucrania, en Líbano o en Irán". Reivindicó también la negativa de España a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, una decisión que ha provocado fuertes discrepancias con Trump.

Contrapuso la apuesta española por la cooperación, cuya inversión ha duplicado, con la "motosierra" aplicada en otros lugares, que ha contribuido a reducir en un tercio la ayuda mundial al desarrollo.

Reforma de la ONU y regulación de los "tecno-oligarcas"

El presidente español defendió una reforma profunda de Naciones Unidas: reformar el Consejo de Seguridad, poner fin al derecho de veto de sus miembros permanentes y fortalecer la Corte Penal Internacional para que pueda investigar y sancionar a quienes vulneran las normas internacionales. Pidió también reconstruir la arquitectura de desarme nuclear y establecer una regulación estricta de los "tecno-oligarcas". Propuso, además, que una mujer latinoamericana suceda a António Guterres al frente de la organización.

Sobre la crisis migratoria de Ceuta, aseguró que España "no va a convertir al migrante en enemigo" ni a vulnerar la legalidad.

"Quieren que nos acobardemos. Quieren que nos rindamos"

En la parte final de su intervención, Sánchez afirmó que las fuerzas que quieren debilitar el orden multilateral atacan a España precisamente por no elegir "el camino más fácil", sino "el más justo". "Yo estoy aquí para decirles alto y claro que se equivocan y no nos vamos a callar", proclamó.

Concluyó que las generaciones futuras preguntarán qué hicieron los líderes cuando algunos países quebraron las reglas y otros "hicieron la vista gorda". "Queremos poder decirles que no dejamos de luchar. Nosotros no", dijo, antes de comprometerse, "no en mi nombre, sino en el del país al que represento", a legar "un mundo más pacífico, más sostenible y más justo".