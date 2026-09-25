Irán: ¿Por qué ONU da voz a Netanyahu, responsable de genocidio en Gaza?

Lo Organización de las Naciones Unidas (ONU) “fue creada para proteger a las generaciones futuras del azote de la guerra. Sin embargo, hoy el principal artífice de este mismo flagelo, el primer ministro israelí [Benjamín Netanyahu], intervino ante este foro, lo que representa una gran vergüenza para esta institución”, ha destacado este viernes Naser Asadi, tercer asesor de la delegación iraní ante la ONU.

Ha afirmado que este tipo de acciones constituye “el máximo insulto” a todos los altos valores como la “justicia, la igualdad y la dignidad y el valor del ser humano” recogidos en la Carta de esta organización.

Tras recordar que la ONU fue creada para preservar la paz y la justicia, ha aseverado que el discurso de Netanyahu ante este organismo “es la mayor ofensa contra los principios de la humanidad y la conciencia humana” y una “profunda traición” a los objetivos y principios de esta organización.

En cuanto al fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) emitido en noviembre de 2024 contra Netanyahu por sus acciones contra palestinos en Gaza, ha planteado que cómo es posible que un criminal de guerra condenado del genocidio fue permitido para asistir en la ONU. “¿Debería haber comparecido aquí para justificar sus crímenes o ante un tribunal para responder por su genocidio?”, ha hecho esta pregunta.

Al hacer alusión al lanzamiento de más de 200 mil toneladas de explosivos sobre la población palestina en Gaza, una cantidad equivalente a 13 bombas atómicas como la utilizada en Hiroshima, ha recordado que, desde el inicio de la campaña genocida de Israel contra palestinos en Gaza en 2023, Tel Aviv ha asesinado casi 75 000 civiles palestinos, bajo el pretexto de “no ha tenido otra opción”.

¿Por qué ONU no expulsa a Netanyahu?

Respecto a crímenes israelíes en Gaza, incluidos el “castigo colectivo, la limpieza étnica y el uso del hambre como método de guerra y genocidio”, que fueron anunciados por organismos internacionales, ha preguntado: “¿Cómo puede la ONU proporcionar una plataforma para el discurso de un criminal tan infame?”

“Si en la década de 1970 la Asamblea General impidió que el régimen del apartheid sudafricano interviniera ante este organismo, ¿por qué habría de otorgar hoy ese privilegio a este criminal [Netanyahu]?, ha preguntado.

También, ha señalado que EE.UU. no concedió visados a la delegación de la Autoridad Palestina por segundo año consecutivo para asistir a la Asamblea General de la ONU, pero la ONU da el tribuno a un criminal que es responsable de la matanza de miles de personas. “¿Por qué esta Asamblea, invocando el artículo 6 de la Carta de la ONU, no expulsa a este régimen de la organización por la violación constante de los principios de la ONU?”, ha lanzado esta pregunta.

Asadi ha recalcado que Netanyahu no puede blanquear sus crímenes, ya que “sus palabras no borran sus actos, no invalidan los hallazgos ni las órdenes de los tribunales, ni eliminan su historial criminal”.

El titular iraní ha puesto de relieve que el objetivo de las brutalidades israelíes es la “creación de Gran Israel” y por ello el régimen de Israel recurre a “violación, genocidio, crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad”. “Las atrocidades cometidas por este régimen en Gaza, Líbano y otras zonas de nuestra región en los últimos dos años constituyen apenas una parte de su largo historial de crímenes”, ha zanjado.

El jueves, delegaciones de 77 países abandonaron la Asamblea General de la ONU cuando Netanyahu comenzó su discurso, dejando numerosos asientos vacíos en el salón.