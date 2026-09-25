La Comisión Europea advierte que el próximo invierno podría ser el peor en energía para la UE

Según informó la agencia TASS, Jorgensen subrayó que, aunque el suministro continúe, Europa podría afrontar un invierno muy duro, y señaló que la Comisión Europea está evaluando diversas medidas para reducir los precios de la energía.

El diario Financial Times reportó que el precio del diésel en Europa se acerca a un récord histórico, y advirtió que la intención de Trump de respaldar una prohibición de las exportaciones de diésel estadounidense sumió al mercado de combustibles en una crisis, ya que, según los operadores, si esa medida se aplica, las consecuencias para Europa serían catastróficas, dado que Estados Unidos es un proveedor clave de energía para la región.

La agencia France-Presse, citando datos de la Comisión Europea, informó que el precio del diésel en Europa alcanzó los 2,23 euros por litro, su nivel más alto. Previamente, el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, había advertido que el próximo invierno sería difícil para los países europeos debido a las bajas reservas de gas en las instalaciones de almacenamiento y a los problemas de suministro, incluidos los derivados de la política de la UE hacia Rusia. La crisis energética europea se ve agravada por el conflicto en Oriente Medio, el cierre del estrecho de Ormuz y la reducción del suministro global de petróleo y gas, que ha disparado los precios a nivel mundial y ha puesto en jaque la seguridad energética del continente.