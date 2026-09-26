Escuelas islámicas de Canadá se convierten en blanco de amenazas de muerte que generan preocupación entre las instituciones musulmanas del país

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La policía canadiense ha anunciado que ha iniciado investigaciones sobre correos electrónicos de amenaza enviados a escuelas islámicas en varias partes del país. Estos mensajes, enviados a escuelas privadas afiliadas a la «Asociación Musulmana de Canadá» (MAC), contenían amenazas de «masacrar» a los musulmanes y expresaban como objetivo convertir a Canadá en un país «libre de islam».

Según informes de los medios canadienses, 9 escuelas privadas afiliadas a la Asociación Musulmana de Canadá en la zona de Toronto recibieron este correo electrónico, y mensajes similares también fueron enviados a escuelas islámicas de otras zonas de las provincias de Ontario, Columbia Británica y Quebec. Este mensaje fue publicado con la firma de un individuo o grupo desconocido bajo el título «Vigilante Ciudadano» y, además de amenazar a los musulmanes, hacía referencia al movimiento separatista de Alberta. En este mensaje se afirmaba que, si Alberta se convierte en un país independiente, los musulmanes serán «expulsados o masacrados».

Tras la publicación de estas amenazas, la policía de la zona de Toronto aumentó su presencia en torno a mezquitas y escuelas. La policía de Ottawa también anunció que ha incrementado la presencia de sus fuerzas alrededor de centros religiosos y educativos. Al mismo tiempo, la policía de Ottawa subrayó que actualmente no cuenta con información sobre una amenaza específica e inminente contra centros religiosos o educativos en esta ciudad, y que el aumento de la presencia de fuerzas es una medida de precaución.

Nabeel Sultan, portavoz de la Asociación Musulmana de Canadá, declaró que esta organización ya había enfrentado anteriormente comentarios de odio en las redes sociales, pero que recibir un mensaje de amenaza de esta magnitud ha sido algo poco frecuente. Subrayó que la recepción de este tipo de correo electrónico por parte de maestros, directores de escuela, familias y niños afecta el sentido de seguridad y de pertenencia de los musulmanes a la sociedad canadiense.

El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (NCCM), al condenar estas amenazas generalizadas, las calificó de muy preocupantes y advirtió que la repetición de llamados abiertos a la violencia contra los musulmanes puede dañar la cohesión social en este país. Esta institución hizo un llamado a las autoridades canadienses para que condenen este incidente y, con la participación de miembros de la comunidad musulmana, tomen medidas para formular una estrategia nacional que enfrente la islamofobia.