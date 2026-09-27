Ataque de cazas saudíes contra un mercado de Taiz: 50 yemeníes entre mártires y heridos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): el brigadier general Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, informó hoy domingo de un nuevo crimen cometido por cazas saudíes contra civiles yemeníes. Saree señaló que a las 11:00 de la mañana, cazas saudíes F-15 despegaron desde la base de Khamis Mushait rumbo a la provincia de Taiz, y a las 11:29 llevaron a cabo dos ataques aéreos contra el mercado de Taiz. Al señalar que este ataque constituyó un crimen atroz contra la población civil, indicó que, según cifras preliminares, dicho ataque dejó cerca de 50 personas entre mártires y heridos.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen subrayó que estos cazas se desplazaron a las 11:37 de la mañana desde Taiz hacia la provincia de Al Jawf, donde llevaron a cabo cuatro ataques aéreos contra la localidad de Khabb wa ash-Sha'af. Saree añadió que los cazas saudíes abandonaron la provincia de Al Jawf a las 14:00 horas para regresar a la base de Khamis Mushait, y advirtió de que las consecuencias de esta sangre derramada injustamente en dicho mercado serán graves para los criminales saudíes.