Informe: 8 marines heridos en ataque iraní contra buque en Ormuz

NBC News, citando a tres funcionarios estadounidenses, ha publicado este lunes que los marines no sufrieron heridas graves, pero fueron afectados por la inhalación de humo y presentaron lesiones cerebrales traumáticas tras experimentar síntomas similares a los de una conmoción cerebral, incluidos dolores de cabeza.

Detalla la nota que siete de los infantes eran suboficiales y soldados rasos, mientras que el octavo era un oficial. Todos regresaron al servicio poco después del ataque del 14 de septiembre.

Los marines operaban como parte de un equipo de desembarco de batallón cuando el misil iraní impactó contra el buque en el estrecho de Ormuz, donde había ingresado ilegalmente, puesto que el control de esta vía estratégica está en manos de Irán.

El recuento silencioso de bajas

El Pentágono se ha enfrentado a un escrutinio cada vez mayor por la opacidad y los retrasos en la comunicación de las bajas, lo que ha generado dudas sobre la magnitud real del costo humano del conflicto. Según informó The Washington Post, el número oficial de militares estadounidenses heridos en el conflicto aumentó silenciosamente en 37 personas.

Hasta el miércoles, el Sistema de Análisis de Bajas de Defensa (DCAS) del Pentágono había registrado 861 militares estadounidenses heridos en el conflicto, un aumento significativo respecto a las cifras anteriores. En la primera quincena de septiembre, el Departamento de Guerra de EE.UU. informó que desde el inicio de la agresión 18 militares murieron y otros 820 resultaron heridos por ataques iraníes.

Más de la mitad de estos casos están clasificados en la base de datos del Pentágono bajo la categoría de “operaciones fuera de las fronteras”, establecida desde el inicio del alto el fuego de julio entre Washington y Teherán. Antes, las bajas se registraban bajo la categoría de la “Operación Ira Épica”.

Los ocho marines fueron añadidos a la base de datos casi 10 días después del ataque del 14 de septiembre. Un funcionario estadounidense atribuyó los retrasos en la notificación a síntomas que pueden aparecer más tarde y a la falta de actualizaciones en tiempo real del sistema.

El Comando Central de EE.UU.(CENTCOM) ha estimado que el costo de la guerra contra Irán ha ascendido a unos 43 600 millones de dólares. Esta cifra incluye 28 000 millones de dólares en municiones utilizadas, pero no contempla el coste de los daños sufridos por las bases estadounidenses en las operaciones de represalia iraníes.