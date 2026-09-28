Saná amenaza con responder; Arabia Saudí intensifica sus ataques contra la infraestructura civil de Yemen

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Agencia Internacional de Noticias Ahl al-Bayt (PB) –ABNA–, las Fuerzas Armadas de Yemen acusaron a Riad de cometer más crímenes de guerra contra civiles yemeníes y de destruir infraestructuras en varias provincias del país. Al mismo tiempo, amenazaron a Arabia Saudí con ampliar su banco de objetivos e incluir en su lista otros más sensibles, en particular en Riad, la capital saudí.

Una fuente militar en Saná, la capital, declaró al diario «Al-Akhbar» que los ataques aéreos saudíes contra puentes e infraestructuras, con el pretexto de que estos lugares se utilizan como plataformas de lanzamiento de misiles, son señal de una gran bancarrota.

Al subrayar que los puentes civiles no se emplean con fines militares, la fuente advirtió de que Saná podría añadir a su banco de objetivos, en respuesta a estas destrucciones, todos los puentes vitales de Arabia Saudí, en especial los situados en la ciudad de Riad. Añadió que ello constituiría una medida legítima en respuesta a los ataques.

Ataques contra los mercados, puentes y carreteras de Yemen

Esta postura se hizo pública después de que, en las últimas horas, los cazas saudíes tomaran como blanco, en una serie de intensos ataques, varios mercados comerciales, puentes y carreteras que comunican las provincias de Yemen, con lo que aumentó el número de víctimas en las provincias de Taiz, Saada y Hodeida.

Uno de estos ataques, ocurrido ayer, tuvo como objetivo un mercado comercial en la zona de «Mafraq Mawiya», en el distrito de «Al-Tazia», al sur de la ciudad de Taiz, y en él 50 civiles resultaron martirizados o heridos.

Este es el segundo incidente de esta naturaleza en los últimos días. Anteriormente, los cazas saudíes ya habían atacado un mercado comercial en la provincia de Lahj, lo que causó el martirio y las heridas de varios civiles yemeníes.

67 mártires y 107 heridos en los recientes ataques

Anis al-Asbahi, portavoz oficial del Ministerio de Salud en Saná, anunció que el número de víctimas de los ataques saudíes, desde que se intensificaron el 3 de septiembre en curso hasta ayer, asciende a 67 muertos y 107 heridos, la mayoría de ellos mujeres y niños.

Por otra parte, el general de brigada Yahya Saree, portavoz de las fuerzas de Saná, anunció que los cazas «F-15» llevaron a cabo, en el transcurso de 24 horas, 26 ataques aéreos contra las provincias de Taiz, Al-Jawf, Marib, Dhamar y Saada.

Ataques contra infraestructuras fuera de las zonas de combate

Según la información difundida, Riad ha tomado como blanco de forma deliberada infraestructuras en provincias situadas fuera de la zona de enfrentamientos en Yemen, con el fin de evitar que las Fuerzas Armadas de Yemen derriben un mayor número de sus cazas o drones militares.

Entre las infraestructuras atacadas por la aviación saudí figuran el «puente de Al-Dalil», en la vía que comunica las provincias de Ibb, Taiz y Dhamar, así como el «puente de Al-Barh», en la ruta entre la ciudad de Taiz y la ciudad costera de Mocha.

Los ataques contra estos dos puentes han provocado una interrupción del tráfico y del transporte interno entre las provincias de Yemen.

Yemen anuncia la posibilidad de una respuesta

Mientras aumentan las previsiones sobre una inminente respuesta de las Fuerzas Armadas de Yemen a los ataques contra los mercados y los puentes, «Mohamed Abdulsalam», jefe de la delegación negociadora del Gobierno de Yemen, afirmó en un comunicado que la escalada de las matanzas contra los civiles y las infraestructuras de Yemen revela las verdaderas y destructivas intenciones del régimen saudí hacia la tierra y el pueblo yemeníes.

Subrayó que estas acciones no reportarán ningún logro a Arabia Saudí, sino que agravarán su derrota y serán un aliciente para que nuestro pueblo redoble su firmeza y su resistencia en pos de sus justos objetivos.

La operación de Riad y el aumento de la tensión dentro de Arabia Saudí

Las Fuerzas Armadas de Yemen ya habían llevado a cabo anteriormente operaciones contra objetivos situados en lo más profundo del territorio saudí, la última de las cuales fue la operación de Riad, a principios de la presente semana.

Según este informe, la operación llevó a la gobernación de Riad a adoptar medidas de seguridad especiales y a decidir la suspensión de la enseñanza presencial en esta provincia hasta nuevo aviso, de modo que se retome la enseñanza a distancia a través de la plataforma «Madrasati».

Según los observadores, esta decisión es la primera de este tipo en Arabia Saudí desde la propagación del coronavirus hace varios años.