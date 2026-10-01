Alerta de la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos: las mezquitas de todo el país, en una situación de seguridad crítica

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos (SMF) anunció en un nuevo informe que una oleada de amenazas y ataques contra mezquitas y ciudadanos musulmanes en todo el territorio estadounidense ha generado graves preocupaciones de seguridad para las instituciones islámicas. Según este informe, de enero a septiembre de 2026 del calendario gregoriano se han registrado 38 casos de amenazas y ataques contra musulmanes, una cifra que refleja el aumento del nivel de las amenazas físicas contra la comunidad islámica del país.

Uno de los casos preocupantes en la región de Washington corresponde al Centro Islámico «ADAMS» (ADAMS Center), en el norte de Virginia. Tras descubrirse en la página de Instagram del centro un mensaje en el que una persona manifestaba su intención de enviar explosivos a un acto, la policía inició una investigación y, finalmente, un hombre de 50 años llamado Adam Sayer fue identificado, detenido y juzgado por amenaza de atentado con bomba.

En el estado de California, los fiscales federales también han acusado a un hombre de 60 años llamado Louis White de enviar una carta amenazante al Centro Islámico de Temecula Valley. Esta carta, que contenía una amenaza de masacre de musulmanes y una imagen ofensiva, condujo, tras la investigación federal, al registro del domicilio del acusado y al hallazgo de varias armas de fuego ilegales, entre ellas un fusil semiautomático sin número de serie.

Otro caso ocurrió en septiembre en la ciudad de Troy, en el estado de Míchigan, donde un hombre de 79 años llamado Peter Hamilton Northup, tras encontrarse con cuatro hombres musulmanes que conversaban sobre el islam y el Corán cerca de una biblioteca pública, los amenazó de muerte y se enfrenta a cargos penales por delito de odio. La policía logró hallar y confiscar 19 armas de fuego en su domicilio.

Estas preocupaciones han ido más allá de las amenazas criminales directas. En Texas, el boletín de seguridad de la Fundación Musulmana Shií aludió a los ataques y las presiones en línea contra estudiantes y asociaciones islámicas en institutos de enseñanza pública, así como a la concentración de unas 50 personas frente a los participantes de una reunión de la Asociación Islámica del Condado de Collin, en Plano, que fue gestionada con la presencia y el patrullaje de las fuerzas del orden.

El informe recuerda que existe una distinción entre las protestas verbales o las críticas protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos y las amenazas peligrosas de violencia y de atentados con bomba. Si bien la expresión de desacuerdo o las concentraciones no constituyen necesariamente un delito penal, las amenazas creíbles contra la vida y las amenazas de bomba exigen la intervención seria de las autoridades policiales y de seguridad.

En esta misma línea, la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) ha recomendado un enfoque multicapa para garantizar la seguridad de los lugares de culto; entre otras medidas, la designación de responsables de seguridad, la elaboración de planes de respuesta de emergencia, la evaluación de vulnerabilidades y la protección de las distintas áreas de los centros religiosos y de las escuelas vinculadas a ellos.

Al final de este informe, Rahat Husain, director ejecutivo de la Fundación Musulmana Shií de Estados Unidos, subrayó que las comunidades islámicas deben contar con una planificación de seguridad seria, sin caer en la trampa del miedo ni retirarse de la vida pública, y que, mediante una comunicación sólida con la policía y la capacitación de su personal, deben proteger la continuidad de sus actividades religiosas y sociales.