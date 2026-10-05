Irán afirma contar con nuevas tecnologías para inutilizar Starlink

El secretario del Consejo Supremo del Ciberespacio de Irán, Mohamad Amin Aqamiri, ha afirmado que el país dispone de tecnologías para interrumpir o inutilizar el servicio de la red satelital de internet Starlink, que ya han sido probadas con éxito y están operativas.

Durante el tercer foro sobre negocios digitales de la Policía de Ciberseguridad (FATA), celebrado este lunes, Aqamiri ha respondido las recientes declaraciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sobre la posibilidad de poner Starlink en funcionamiento en Irán, y ha dicho que el premier sionista intenta “vender ilusiones”.

Ha considerado que parte de estas afirmaciones busca generar preocupación y señaló que muchas de las alegaciones son técnicamente inviables debido, entre otros factores, a las limitaciones de ancho de banda.

Ante este tipo de amenazas —ha destacado Aqamiri— la principal ventaja de Irán son sus especialistas y capacidades científicas y técnicas nacionales. Ha asegurado asimismo que en los últimos años se han desarrollado importantes capacidades para identificar y hacer frente a estas amenazas y que el país está preparado tanto técnica como operativamente.

Ha señalado que Irán logró por primera vez inutilizar con éxito terminales de Starlink durante los acontecimientos violentos de enero del año pasado en el país y ha agregado que medios occidentales también confirmaron entonces el éxito de la operación.

Aqamir se refiere a las revueltas violentas del 8 y 9 de enero en Teherán y otras ciudades, tras la infiltración de elementos terroristas y hombres armados, apoyados desde el exterior, entre manifestantes que protestaban inicialmente de forma pacífica por las dificultades económicas, causadas y exacerbadas por años de sanciones occidentales.

“Aquella operación técnica y de gran importancia fue completamente exitosa y constituye una de nuestras herramientas. También disponemos de otras herramientas para hacer frente a Starlink”, afirma.

Aqamiri ha explicado que Irán ha desarrollado las capacidades técnicas necesarias para hacer frente a posibles amenazas vinculadas al internet por satélite y añadido que el país puede identificar e impedir el funcionamiento de las terminales Starlink de forma controlada.

El funcionario ha advertido de que, si las infraestructuras de internet por satélite son utilizadas como herramientas de guerra, “naturalmente pueden convertirse en un objetivo militar legítimo”, y ha asegurado que Irán está preparado para afrontar este tipo de situaciones.

Aqamiri también ha destacado los avances del país en materia de ciberseguridad y señaló que durante la reciente guerra estadounidense-israelí, iniciada en febrero, se produjeron ataques cibernéticos desde las primeras horas del conflicto. ha indicado, a continuación, que una parte importante de estos ataques fue neutralizada mediante la cooperación entre especialistas, organismos públicos y empresas, mientras que el objetivo principal fue garantizar la continuidad de los servicios esenciales para la población.

En este contexto, ha puesto de relieve que Irán ha comenzado a desarrollar un enfoque económico de la ciberseguridad, que incluye el seguro cibernético, cuyas normas ya han sido aprobadas por el Consejo Supremo del Ciberespacio.

También ha destacado la creación de sistemas para clasificar a empresas y servicios según su nivel de seguridad, de modo que los usuarios puedan conocer los riesgos antes de proporcionar información personal, financiera o patrimonial. A la vez, ha defendido el desarrollo de “evaluadores de seguridad”, una figura contemplada en el séptimo plan de desarrollo del país.

Aqamiri subraya finalmente los avances de los especialistas nacionales en el desarrollo de tecnologías propias, que contribuyen a reforzar las capacidades del país y a impedir que sus adversarios condicionen sus decisiones.

Las declaraciones del secretario de la organización del Ciberespacio iraní se producen mientras Starlink ha sido denunciado por Teherán por haberse convertido en un instrumento directo del aparato militar y de inteligencia de Estados Unidos que fue utilizado durante la actual guerra de agresión estadounidense-israelí contra Irán.

Al proporcionar acceso a Internet directamente en el espacio aéreo iraní sin autorización de Teherán, Starlink establece una red paralela de comunicaciones sin regulación. Esto permite a las agencias de inteligencia estadounidenses e israelíes mantener comunicaciones seguras e imposibles de rastrear con células de espionaje infiltradas, coordinar operaciones de ciberguerra y eludir la intranet nacional segura de Irán durante los ataques militares.

La red actúa, en la práctica, como una cabeza de playa digital que permite a los agresores extranjeros proyectar su poder en el ciberespacio iraní, en una violación directa del derecho internacional de las telecomunicaciones.

El potencial letal de esta red no autorizada quedó patente durante la insurgencia armada respaldada por Estados Unidos y el intento de golpe de Estado de enero de 2026.

Cuando Washington y Tel Aviv intentaron explotar el descontento económico mediante el despliegue de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. y el servicio de espionaje israelí (Mossad) para convertir manifestaciones pacíficas en enfrentamientos violentos, Starlink sirvió como principal red de mando y control para los alborotadores y terroristas.

Durante los disturbios, los terminales de Starlink permitieron a agentes extranjeros y alborotadores armados coordinar ataques contra infraestructuras iraníes, eludir los cortes de las comunicaciones de las fuerzas del orden y retransmitir en directo propaganda fabricada a medios de comunicación occidentales.