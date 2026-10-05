Sheij Isa Qasim: Las decisiones del poder gobernante de Baréin contra los shiíes son rechazadas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ayatolá Sheij Isa Qasim, autoridad religiosa de Baréin, en un mensaje en el que rechazó el conjunto de decisiones emitidas por el poder gobernante de este país, subrayó que dichas decisiones son rechazadas a la luz de la unicidad divina y que los creyentes mantienen ante ellas una postura unificada.

El Ayatolá Sheij Isa Qasim, en este mensaje, al referirse al conjunto de decisiones emitidas por el poder gobernante de Baréin, declaró: «Este es un conjunto de decisiones emanadas de la política hegemónica en Baréin, todas las cuales son rechazadas a la luz de la unicidad de Dios, el Altísimo.»

Añadió: «Para los siervos de Dios no existe legislación alguna que no provenga de Dios, Señor y Adorado absoluto.»

El Ayatolá Isa Qasim, al referirse a la postura de los creyentes ante estas decisiones, afirmó: La respuesta de los creyentes, tanto colectiva como individualmente, ante todas estas decisiones es una sola, y es la palabra de la unicidad divina, es decir, «لا إله إلا الله».

Continuó: Esta respuesta expresa una firme oposición a estas decisiones y refleja una confrontación seria con ellas; una confrontación en la que, entre estas decisiones y la cuestión de la unicidad divina, no existe remedio alguno, porque la unicidad divina ni se quiebra ni es derrotada.

Este erudito religioso bahreiní subrayó asimismo que la postura adoptada es una postura puramente racional y práctica, surgida del dictamen de la ley islámica que la religión verdadera exige; una postura que debe ser independiente de todos los cálculos e intereses políticos y mundanos, esos mismos intereses y cálculos en torno a los cuales se forman las disputas entre las personas en la vida terrenal.

El Ayatolá Isa Qasim, a continuación, al subrayar la necesidad de que el musulmán se adhiera a los preceptos divinos, dijo: «El verdadero musulmán sabe que si pide a su hermano musulmán que desobedezca a su gran Señor en Su mandato y Su prohibición, y que anteponga su deseo a la voluntad de Dios, le está pidiendo algo imposible.»

Al final, subrayó la soberanía de la voluntad divina y añadió que, frente a la voluntad de Dios, nada tiene capacidad de resistir ni de oponerse.