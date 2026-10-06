El general de división Rezaei: Perdieron en la guerra militar y también perderán en la guerra económica

El general de división Rezaei escribió en su cuenta personal de la red social X: “Las predicciones ilusorias de Bessent nunca tuvieron ninguna credibilidad desde el principio. Su reciente propaganda también tendrá una vida igual de corta”.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional recordó en su mensaje: “Ustedes fueron derrotados en la guerra militar. También serán derrotados en la guerra económica. El estrecho de Ormuz no se abrirá mediante amenazas o presiones. Irán no dará marcha atrás”.