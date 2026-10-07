La segunda refinería de Venezuela detuvo su actividad tras el incendio

A través de un comunicado oficial leído la noche del miércoles a través de la televisora pública venezolana, PDVSA precisó que el siniestro ya fue controlado por el personal de Respuesta y Control de Emergencias de la refinería.

Ante el evento, se activó el protocolo de seguridad con una parada de emergencia de las plantas de Cardón, mientras se evalúa las condiciones para un arranque seguro que garantice la integridad del personal y de las instalaciones.

La empresa sostuvo además que conformó un comité de investigación, según las normas de seguridad industrial, para determinar las causas del incidente.

PDVSA aseguró que el Sistema de Refinación Nacional cuenta con inventarios suficientes para garantizar la entrega de combustibles al país y reportó que el evento no dejó trabajadores lesionados ni afectaciones a terceros.