Pakistán y la prueba del compromiso defensivo con Arabia Saudí: ¿enviará Islamabad tropas a Yemen?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las relaciones de defensa entre Pakistán y Arabia Saudí han entrado en una nueva etapa tras la reunión de emergencia del Comité Político y de Defensa Estratégica de la Alianza de La Meca, celebrada el pasado 5 de octubre en Riad, capital saudí, con la participación de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía. El encuentro tuvo lugar en un momento en que se intensifican los ataques de las Fuerzas Armadas de Yemen contra territorio saudí y se han reanudado las operaciones militares en Yemen.

Según el diario «Al-Araby Al-Jadeed», el cambio más significativo de la reunión fue la decisión de los tres países de pasar de inmediato del marco de los compromisos políticos a la aplicación práctica de los compromisos de defensa colectiva. Es decir, los Estados miembros de la Alianza de La Meca deberán adoptar las medidas necesarias para aportar las fuerzas y capacidades militares acordadas y desplegarlas con rapidez en Arabia Saudí, conforme a los mecanismos establecidos y a la legislación interna de cada país.

Por ello, la cuestión ya no es solo si Pakistán brindará apoyo militar a Arabia Saudí, sino que el asunto central se refiere al tipo de apoyo militar, la rapidez con que se prestará y la posibilidad de que haya presencia de tropas pakistaníes sobre el terreno.

La Alianza de La Meca entra en su fase ejecutiva

Tras su reunión de emergencia en Riad, los países miembros de la Alianza de La Meca anunciaron que iniciarán de inmediato la aplicación de los compromisos de defensa conjunta, así como el aporte de fuerzas y capacidades militares y su rápido despliegue en Arabia Saudí.

El ministro de Defensa saudí, Jalid bin Salmán, informó asimismo de la activación de los mecanismos de disuasión colectiva frente a los ataques contra la sagrada Arabia Saudí, en el marco de la Alianza de La Meca.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Pakistán declaró que Islamabad, Riad y Ankara han acordado el aporte de fuerzas y capacidades militares en el marco del Acuerdo de La Meca.

Pakistán cuenta con experiencia previa en el cumplimiento de estos compromisos. La cooperación militar entre Islamabad y Riad no es nueva y se remonta a décadas atrás. En el pasado, las fuerzas pakistaníes han estado presentes en Arabia Saudí para tareas de formación, asesoramiento militar y protección de instalaciones, y durante la guerra del Golfo Pérsico, en 1990 y 1991, también participaron en la defensa del territorio saudí.

La presencia militar de Pakistán en Arabia Saudí: una experiencia que se repite

Sin embargo, el giro más importante se produjo en 2026, cuando Pakistán envió a Arabia Saudí entre 8.000 y 10.000 militares, un escuadrón de cazas con unos 16 aviones, drones y sistemas de defensa aérea, en el marco de los acuerdos de defensa mutua.

Así, el envío de tropas pakistaníes a Arabia Saudí no es una mera posibilidad teórica, sino que se ha materializado este año. No obstante, la misión y el volumen de este despliegue difieren de una participación directa en operaciones ofensivas.

Este asunto ha cobrado mayor relevancia tras el Acuerdo de Defensa Conjunta de La Meca, firmado por Arabia Saudí, Pakistán y Turquía en agosto de 2026.

En virtud de este acuerdo, cualquier ataque armado contra uno de los tres países se considerará un ataque contra los tres. Islamabad también ha subrayado que el pacto tiene carácter defensivo y se fundamenta en el derecho de legítima defensa individual y colectiva recogido en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.

Del acuerdo estratégico de 2025 a la alianza tripartita

Arabia Saudí y Pakistán ya habían firmado en septiembre de 2025 un acuerdo estratégico de defensa conjunta.

En el comunicado conjunto publicado tras la firma del acuerdo en Riad, entre el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, se señalaba que el pacto tenía como objetivo reforzar la seguridad de ambos países y contribuir a la seguridad y la paz en la región y en el mundo.

Conforme a este acuerdo, cualquier agresión contra uno de los dos países se considerará una agresión contra ambos.

¿Hasta dónde puede llegar Pakistán?

El analista paquistaní Ihtisham ul-Haq, en declaraciones al diario «Al-Araby Al-Jadeed», considera que la reciente reunión de Riad ha acercado el compromiso tripartito del plano teórico a la fase práctica, especialmente después de que los tres países insistieran en el aporte de las fuerzas y capacidades acordadas y en su rápido despliegue en Arabia Saudí.

Según él, el apoyo de Pakistán comenzará probablemente en ámbitos como la defensa aérea, la protección de instalaciones vitales, los cazas, los drones, el reconocimiento y la vigilancia, el apoyo logístico, el intercambio de información y la coordinación operativa, que Islamabad puede trasladar con rapidez.

Ul-Haq opina que la defensa del espacio aéreo saudí y de las instalaciones vitales será una de las formas más rápidas de apoyo de Pakistán, sobre todo teniendo en cuenta que los ataques de las Fuerzas Armadas de Yemen se basan en misiles y drones.

Pero la pregunta más delicada es si Pakistán puede enviar sus fuerzas terrestres a Yemen para participar en la guerra.

Envío de tropas a Yemen: ¿posibilidad o línea roja?

Hamza Amira, analista paquistaní, respondió a esta pregunta en declaraciones a «Al-Araby Al-Jadeed» afirmando que, según los datos disponibles, especialmente tras la reunión de Riad, esa posibilidad está plenamente sobre la mesa. Sin embargo, su materialización dependerá del comportamiento futuro de las Fuerzas Armadas de Yemen.

Considera que, si la situación llegara a un punto en que el envío de tropas y la participación en operaciones terrestres fueran necesarios, Pakistán lo haría.

Al mismo tiempo, Amira distingue entre el despliegue de fuerzas pakistaníes dentro de Arabia Saudí para proteger su territorio e instalaciones y su envío a Yemen para llevar a cabo operaciones ofensivas.

Según explicó, la reunión de Riad habló del despliegue de fuerzas y capacidades militares en Arabia Saudí y no anunció que las tropas pakistaníes vayan a ser enviadas a Yemen. Sin embargo, dada la naturaleza de la guerra, todo es posible, y los antecedentes de las relaciones entre Pakistán y Arabia Saudí indican que Islamabad podría emprender amplias acciones para defender al reino.

El recuerdo de 2015 y las limitaciones internas de Pakistán

En cambio, Shafaat Ali Khan, analista de seguridad paquistaní, considera improbable que las fuerzas de su país entren en la guerra fuera de las fronteras saudíes.

Declaró a «Al-Araby Al-Jadeed» que Pakistán ya se abstuvo anteriormente de entrar directamente en la guerra de Yemen. En 2015, el Parlamento paquistaní rechazó la petición saudí de participar directamente en operaciones militares contra las Fuerzas Armadas de Yemen, aunque al mismo tiempo subrayó la importancia de proteger a Arabia Saudí y su seguridad.

Según él, Pakistán trata ahora de preservar su papel como mediador regional, lo cual puede hacer que Islamabad sea más cauto a la hora de entrar en una guerra ofensiva prolongada dentro de Yemen.

Tres niveles de apoyo militar de Pakistán

Shafaat Ali Khan describe tres posibles niveles de apoyo de Pakistán a Arabia Saudí en las circunstancias actuales.

El primer nivel comprende el refuerzo de la defensa aérea saudí, el envío de cazas y drones, equipos operativos y de mantenimiento, fuerzas de inteligencia, así como la protección de instalaciones, bases y centros sensibles.

El segundo nivel incluye el envío de fuerzas terrestres pakistaníes al interior de Arabia Saudí para proteger fronteras, instalaciones y centros militares. Se trata de fuerzas que podrían actuar en misiones de seguridad y defensa junto a las tropas saudíes. Según este analista, tras la reciente reunión de Riad, esta posibilidad se ha vuelto más realista.

Pero el tercer nivel, el escenario más delicado, consiste en la participación de las fuerzas pakistaníes fuera de las fronteras de Arabia Saudí y su entrada directa en operaciones militares dentro de Yemen.

Este analista estima que Islamabad podría cumplir sus compromisos de defensa protegiendo el territorio saudí, sin tener necesariamente que entrar en una guerra terrestre en Yemen.

A su juicio, entrar en una guerra así podría provocar una crisis interna en Pakistán, sobre todo por la presencia significativa de shiíes en el país. Además, Pakistán no desea verse envuelto en un conflicto directo con Irán, y menos aún cuando afronta al mismo tiempo desafíos de seguridad con India y Afganistán.

¿Qué dicen las autoridades de Pakistán?

Estos acontecimientos se producen en un momento en que Islamabad ha elevado el tono de sus declaraciones sobre la seguridad de Arabia Saudí.

Ahmed Sharif Chaudhry, portavoz del Ejército de Pakistán, anunció el 18 de septiembre que su país llegará hasta donde sea necesario para defender a Arabia Saudí y describió el compromiso de Islamabad con la seguridad del reino como incondicional.

El Ministerio de Exteriores de Pakistán declaró también, tras la reunión de Riad, que la presencia de Islamabad en el encuentro demuestra la determinación del país de seguir desempeñando un papel en el camino hacia la paz y la estabilidad regionales.

Ishaq Dar, viceprimer ministro y ministro de Exteriores de Pakistán, subrayó durante la reunión la plena solidaridad de su país con Arabia Saudí y su apoyo a la soberanía, la integridad territorial y la seguridad del reino.

Islamabad entre el apoyo defensivo y la guerra directa

Con todo, la declaración más importante tras la reunión de Riad fue la del ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif.

Dijo que las fuerzas pakistaníes y turcas están presentes actualmente en el escenario de operaciones, pero que son las fuerzas saudíes las que participan en el combate en las circunstancias actuales, mientras que las tropas pakistaníes y turcas desempeñan una función de apoyo.

Khawaja Asif subrayó que cualquier ayuda que necesite Arabia Saudí será puesta a su disposición.

El conjunto de estas declaraciones indica que Islamabad se encuentra ya en el entorno militar saudí, pero que al mismo tiempo procura distinguir entre el apoyo militar y defensivo dentro de Arabia Saudí y la participación directa en operaciones de combate fuera de su territorio.

Desde esta perspectiva, un aumento de la presencia de tropas pakistaníes en suelo saudí parece más probable que el escenario de su entrada directa en una guerra terrestre contra las Fuerzas Armadas de Yemen dentro de Yemen. Un escenario que, además de sus consecuencias militares, podría acarrear para Pakistán costes políticos y regionales considerables.