Responsable yemení a ABNA: «Sin límites ante Riad; Arabia Saudí debe aceptar la independencia de Yemen»

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informa la Agencia Internacional de Noticias AhlulBayt (PB) – ABNA –, a la luz de los recientes acontecimientos de la región, la capacidad ofensiva de Yemen ha cambiado la estrategia de imposición de costes a Riad y, al invertir esta ecuación y tomar como objetivo la profundidad estratégica de Riad, ha redefinido la seguridad nacional de Arabia Saudí.

Asimismo, a la sombra de la guerra económica y de la erosión de la credibilidad de seguridad de las capitales árabes, la cancelación de los vuelos de aerolíneas de prestigio a Riad, más allá de un problema logístico, constituye un fracaso de seguridad en la protección de la capital por parte de Arabia Saudí, que ha ejercido un efecto significativo sobre las perspectivas de seguridad y económicas del país.

En este contexto, Zaid al-Gharsi, jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, declaró en una entrevista con ABNA: «Yemen, al imponer las ecuaciones de “asedio frente a asedio” y “escalada frente a escalada”, ha logrado aumentar los costes y las pérdidas de Arabia Saudí en su agresión contra Yemen».

Toda acción contra Yemen recibirá una respuesta más dolorosa

Añadió: «Esta estrategia se ha ejecutado mediante el bloqueo marítimo de las exportaciones de petróleo de Arabia Saudí y la prohibición de su salida. Como todos saben, Arabia Saudí obtiene alrededor del 70 % de su presupuesto de los ingresos petroleros, y esta circunstancia ha causado considerables pérdidas al régimen saudí».

Al-Gharsi continuó: «Además, haber tomado como objetivo las instalaciones de Aramco, haber alterado su actividad y haber detenido la producción de petróleo ha incrementado los costes del régimen saudí, porque toda acción contra Yemen se enfrenta a una respuesta más severa y poderosa».

Subrayó: «A modo de ejemplo, cuando la coalición agresora anunció que atacaría Bab el-Mandeb con la participación de 100 aeronaves, Yemen respondió ese mismo día declarando una zona de exclusión aérea en el espacio aéreo de Arabia Saudí. Esta medida condujo a la cancelación de un gran número de vuelos internacionales y a la suspensión de la actividad de cientos de rutas aéreas internacionales, e infligió mayores pérdidas a Arabia Saudí».

El jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen señaló: «Asimismo, la continuación del cierre del aeropuerto de Saná por parte del régimen saudí fue acompañada de una acción recíproca de Saná, consistente en alterar la actividad del Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad y de varios aeropuertos de las regiones de Yazán y Asir, de modo que estos aeropuertos fueron objeto de ataques de forma continuada».

Enfatizó: «Por lo tanto, cualquier acción que emprenda el régimen saudí recibirá una respuesta más severa y dolorosa por parte de Yemen. Mientras el régimen saudí persista en su obstinación y se niegue a satisfacer las demandas del pueblo yemení —poner fin a la agresión, levantar el asedio y retirar a los ocupantes—, Yemen intensificará sus acciones cada vez más y no tendrá límite alguno para avanzar en ningún nivel de la batalla».

Al-Gharsi añadió: «El banco de objetivos de Saná sigue siendo amplio y diverso, mientras que Riad no tiene ninguna posibilidad de victoria y se encuentra atrapada en un auténtico callejón sin salida. Si Arabia Saudí recurre a la escalada, Yemen responderá con mayor fuerza y, de continuar este proceso, los costes para Riad serán extremadamente pesados».

Prosiguió: «Cuanto más se prolongue la guerra, más pérdidas sufrirá el régimen saudí, y es posible que la situación llegue a un punto en que ni siquiera pueda pagar los salarios de sus empleados y se vea obligado a endeudarse en el exterior».

La superioridad armamentística de la coalición no ha logrado cambiar las ecuaciones de la guerra

Este responsable yemení, al responder a una pregunta sobre las razones por las que la superioridad armamentística de la coalición agresora no ha logrado romper la ecuación de la guerra de desgaste y sobre cómo la capacidad defensiva nacional de Yemen se enfrenta a los avanzados equipos de defensa y al respaldo tecnológico de Occidente, afirmó: «Este asunto tiene múltiples razones, pero la más importante de ellas es el apoyo de Dios, porque nos encontramos en el camino de la verdad y combatimos para defender nuestra tierra frente a los agresores opresores».

Añadió: «Confiamos en Dios y creemos en sus promesas en el Sagrado Corán. En cambio, el frente enemigo estadounidense-sionista y sus aliados, a pesar de contar con avanzados arsenales de armamento y cuantiosos recursos financieros, es débil. En realidad, el plan de Satanás siempre ha sido débil, y ellos también son verdaderamente débiles».

Al-Gharsi continuó: «Otro factor es la capacidad de los yemeníes para idear soluciones y diseñar contramedidas frente al armamento avanzado del enemigo. Las fuerzas yemeníes han logrado superar la superioridad armamentística del enemigo con los medios más sencillos, que nadie imaginaba».

Al explicar este asunto, declaró: «Por ejemplo, los combatientes del ejército yemení han conseguido destruir los avanzados tanques estadounidenses Abrams, que valen millones de dólares, utilizando un encendedor cuyo valor es inferior a un cuarto de dólar. Asimismo, los combatientes yemeníes, mediante la ideación de planes y tácticas militares, han logrado neutralizar y destruir armamento avanzado, un vasto arsenal y fuerzas del enemigo».

El jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen subrayó: «Otro factor importante es que el ejército yemení se apoya en una estrategia de bajo coste y alto rendimiento, mediante el diseño, la fabricación, el desarrollo y el empleo de drones como una de las armas principales para hacer frente a la agresión».

Añadió: «Dado el bajo coste de producción de los drones y su notable impacto sobre el enemigo, Yemen ha convertido estas armas en una herramienta de enorme importancia incluso a nivel internacional. Los estadounidenses también han señalado que los yemeníes interceptan drones de diez millones de dólares con drones y misiles cuyo valor es de entre dos y cuatro millones de dólares».

Al-Gharsi recalcó: «Esta transformación ha desgastado a los países agresores, ha incrementado sus bajas de manera notable y ha provocado el desgaste de sus costosos sistemas de defensa, entre ellos el Patriot, frente a los baratos drones yemeníes».

El control de Bab el-Mandeb es un cambio estratégico en las ecuaciones militares

Este responsable yemení, al responder a una pregunta sobre si la presencia física de las fuerzas armadas yemeníes en Bab el-Mandeb y el hecho de tomar como objetivo las infraestructuras aéreas de la capital de Arabia Saudí deben considerarse una señal del cambio de la estrategia de Saná, de una defensa limitada a las fronteras a una disuasión ofensiva, declaró: «En primer lugar, hay que tener en cuenta que Yemen ha tenido desde hace tiempo el control de fuego sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, de modo que incluso cuando las fuerzas ocupantes saudíes dominaban esa zona, la capacidad de fuego de Yemen llegaba hasta allí».

Añadió: «Este hecho quedó plenamente demostrado durante la Operación Inundación de Al-Aqsa, cuando cientos de buques israelíes, estadounidenses y británicos fueron hundidos en Bab el-Mandeb, porque el ejército yemení, gracias a su armamento avanzado, era capaz de atacar el estrecho desde cualquier punto».

Al-Gharsi continuó: «Sin embargo, la parte que más inquietud sentía ante el ejercicio de la soberanía de Yemen sobre Bab el-Mandeb y Moca, y ante la expulsión de las fuerzas de la coalición encabezada por Arabia Saudí, era, en primer lugar, el régimen sionista».

Precisó: «El régimen sionista considera Bab el-Mandeb su puerta meridional y, por ello, Netanyahu intentó, mediante la celebración de una reunión en los Emiratos con la presencia de responsables emiratíes y saudíes, crear el terreno para la reconciliación entre ellos y para la recuperación del control de la zona; pero fracasó en este camino y, si Dios quiere, seguirá fracasando».

El jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen subrayó: «El control de Bab el-Mandeb por parte de Saná es una medida estratégica y de enorme importancia, con amplias consecuencias para el ejército agresor, para la moral de sus fuerzas y para el curso general de la batalla. Este cambio se considera una transformación cualitativa y muy importante en el rumbo de la guerra».

Prosiguió: «Además, la estrategia ofensiva de Yemen se ha manifestado en las acciones preventivas de su ejército, entre ellas haber tomado como objetivo las zonas centrales de Arabia Saudí o los puntos de concentración de las fuerzas enemigas antes de que iniciaran su avance».

Al-Gharsi añadió: «Esta estrategia ha desbaratado y neutralizado muchos de los planes militares del enemigo y, además de infligir una derrota moral a sus fuerzas, les ha impedido llevar a cabo movimientos militares como antes».

Señaló: «Los recientes acontecimientos también expresan un salto cualitativo en el desempeño del ejército yemení, que ha causado graves pérdidas al enemigo y ha desbaratado todos sus planes y conspiraciones».

Este responsable yemení subrayó: «Los combatientes del ejército yemení tienen ahora la iniciativa en el campo de batalla, y el enemigo saudí es, en gran medida, incapaz de hacerles frente y, por la gracia, el apoyo y la ayuda de Dios, recibe golpes dolorosos uno tras otro».

Los ataques de Yemen han debilitado la confianza de los inversores en la seguridad de Arabia Saudí

El jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen, al responder a una pregunta sobre el efecto a largo plazo de la incapacidad de Riad para garantizar la seguridad de los aeropuertos importantes del país en la credibilidad de la seguridad nacional de Arabia Saudí ante los inversores y las instituciones internacionales, declaró: «El régimen saudí había apostado por su seguridad interna para atraer y alentar a inversores de todo el mundo».

Añadió: «Sin embargo, las acciones irreflexivas, la escalada y la insistencia en prolongar el asedio a Yemen suscitaron reacciones, entre las que cabe mencionar el ataque a los aeropuertos y la prohibición del tránsito aéreo en el espacio aéreo de Arabia Saudí».

Al-Gharsi continuó: «Estos acontecimientos provocarán una disminución de la confianza de los inversores y una caída de la inversión en Arabia Saudí, porque este país ya no se considera un lugar seguro».

Precisó: «Los ataques de los yemeníes contra el territorio de Arabia Saudí han puesto de manifiesto, ante la opinión pública mundial y los inversores internacionales, una imagen frágil del régimen saudí y su incapacidad para defenderse y garantizar la seguridad de sus aeropuertos».

Este responsable yemení señaló: «La imagen que el régimen saudí había tratado de construir durante décadas se ha derrumbado con los misiles y drones yemeníes. Como resultado, hemos sido testigos de la salida de empresas de inversión y de la suspensión de algunos de los grandes proyectos que Bin Salmán había anunciado con anterioridad».

Subrayó: «Con independencia de otras justificaciones que puedan plantearse para estos acontecimientos, la razón real son las reacciones de Yemen y el hecho de que el territorio de Arabia Saudí haya sido objeto de ataques».

Yemen está cambiando el equilibrio de poder y trazando nuevas ecuaciones en la región

Al-Gharsi, en la parte final de esta entrevista y al responder a una pregunta sobre la perspectiva del fin de la guerra y el papel de Yemen en la configuración del orden posterior al conflicto, declaró: «Hoy Yemen está cambiando el equilibrio de poder no solo en el interior del país, sino también a nivel regional y mundial».

Añadió: «Yemen está trazando de nuevo el mapa del nuevo Oriente Medio; no según los deseos del enemigo sionista, sino conforme a los deseos de los libres de la nación islámica y del Eje de la Yihad y la Resistencia».

El jefe de la Oficina de Medios del Gobierno de Salvación Nacional de Yemen subrayó: «Yemen se ha convertido en una potencia mundial que influye en el equilibrio de poder regional e internacional. Este país, junto al Eje de la Yihad y la Resistencia, tiene una contribución notable en la neutralización del proyecto del nuevo Oriente Medio y en el enfrentamiento a la hegemonía de Estados Unidos en la región».

Continuó: «Yemen está incluso sentando las bases de una región libre de la presencia de los enemigos estadounidenses y sionistas».

Al-Gharsi, para concluir, enfatizó: «En el ámbito interno, Yemen, sin duda alguna, se ha liberado de la tutela estadounidense-saudí y se ha convertido en un país independiente, libre y digno; un país que representa la conciencia y la esperanza de su pueblo».

Señaló: «Yemen impondrá su voluntad a los agresores y alcanzará sus objetivos en materia de libertad, soberanía e independencia. El enemigo saudí debe comprender esta realidad ahora, y no cuando en el futuro haya sufrido pérdidas graves e insoportables».