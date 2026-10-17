Los shiíes de Al-Sham, los musulmanes olvidados / La necesidad de un respaldo estratégico a los shiíes en Siria

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Zaynabiya y el luminoso santuario de la hija de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P) son el principal foco de luz y el pilar de la guía en la oscuridad de las tierras de Al-Sham. Tras más de un año del establecimiento del gobierno de Yolani en Siria, con el respaldo de los servicios secretos de inteligencia regionales y extrarregionales, el país se encuentra ahora en manos de fuerzas cuyo rasgo más destacado ha sido su hostilidad hacia los shiíes.

El hecho de que los shiíes concentraran su atención en los frentes de Gaza y del Líbano, a raíz de la operación Tormenta de Al-Aqsa en apoyo a la resistencia palestina, brindó a las fuerzas takfiríes reunidas en Idlib, Siria, la oportunidad de tomar el control del país con el pleno respaldo de la OTAN.

Si bien en las últimas negociaciones entre Turquía, Irán y Rusia, previas a la entrega de Siria a los gobernantes takfiríes, se señaló que la no agresión a los lugares sagrados y los santuarios de peregrinación formaba parte de los compromisos de Turquía y de las fuerzas bajo su mando, lo cierto es que, tras el establecimiento del gobierno de Yolani, se impusieron restricciones de forma notable en Zaynabiya y sobre los shiíes en toda Siria.

Las diversas restricciones, presiones y tratos violentos contra los shiíes en la Siria de Yolani han conformado una lista larga y extensa que debe ser atendida con urgencia.

La presencia shií en Al-Sham y en la actual Siria, especialmente en la región de Damasco, se remonta al primer siglo de la Hégira (siglo VII d. C.), y los shiíes han formado siempre parte de esta tierra. La llegada de la caravana de los cautivos de Ahlulbayt del Mensajero de Dios (la paz sea con él y su familia) a Damasco puede considerarse el punto de partida del asentamiento del Shiísmo en Al-Sham. Más aún cuando, en aquel mismo período, los seres queridos de la Casa de la Profecía fueron enterrados en tierra de Al-Sham y se erigieron los primeros recintos sagrados islámicos en aquella región.

No debe olvidarse que la dinastía omeya tampoco era originaria de Al-Sham; accedió al poder allí en tiempos del tercer califa, a través del gobierno de Muawiya ibn Abi Sufyan. Sin embargo, durante el gobierno de Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), pese a haber sido destituido del mando de Al-Sham, no accedió a apartarse del poder.

La conducta de la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella) y su activismo en el corazón del campamento enemigo, al crear una oportunidad para la vida y la continuidad en uno de los momentos más oscuros de la historia del islam, inspiró a numerosas generaciones, y de Al-Sham surgieron sabios que constituyen cumbres científicas y culturales y eslabones de enlace y continuidad del Shiísmo en aquella tierra.

La expansión del Shiísmo desde las inmediaciones del santuario de la Aquila de Ahlulbayt (PB) no se limitó a Damasco, sino que abarcó también Alepo, una de las mayores ciudades de Al-Sham y de la civilización islámica, y otros numerosos puntos se convirtieron en núcleos de asentamiento de los shiíes, que, pese a la presión de los gobiernos en distintas épocas, preservaron su continuidad.

Contrariamente a lo que declaró Ahmed al Shara, el autoproclamado presidente de Siria, en uno de sus encuentros durante las primeras semanas de su gobierno, al afirmar que la conducta shií de buscar venganza por la sangre de la tragedia de Karbala en la tierra de la actual Siria es irracional y carece de sentido en el mundo actual, las fuerzas de Yolani, con detenciones masivas de shiíes y esfuerzos por cambiar el tejido social de Zaynabiya, en Damasco, mostraron su afán por resucitar el esplendor omeya, irrecuperable, más que nadie. Olvidan que las fuerzas defensoras del Santuario solo partieron hacia Al-Sham después de que los soldados takfiríes iniciaran su ofensiva y amenazaran con destruir los santuarios, y que, hasta entonces, durante largos años, existió una convivencia pacífica entre shiíes y sunníes, sin que hubiera noticia de enfrentamientos armados entre los seguidores de las distintas escuelas en aquella región.

Los recintos sagrados de Ahlulbayt (PB) en todas las tierras islámicas han sido y son factor de prosperidad, seguridad y guía. Hoy, aunque se realiza un gran esfuerzo por revivir la Mezquita Omeya de Damasco como símbolo de la grandeza, el poder y la supuesta propiedad histórica de los omeyas sobre Al-Sham, son estos santuarios y recintos de Ahlulbayt (PB) los que aún pueden devolver la prosperidad a Siria. La generalidad de los musulmanes en el mundo islámico no alberga el deseo de visitar la Mezquita Omeya ni de rezar en ella, salvo como turistas interesados en los vestigios históricos de la civilización islámica. Y ello a pesar de que el aparato del califato omeya dictó y fabricó numerosos hadices sobre las virtudes de Al-Sham para procurar un carácter sagrado a la capital omeya, pero estos hadices solo sirvieron para incentivar a los takfiríes a participar en la guerra de Siria y no generaron ningún otro atractivo en el sistema de creencias de los musulmanes sunníes. Resulta curioso que hadices similares sobre la virtud de Egipto fueron fabricados durante el gobierno de Amr ibn al-As, gobernador de Muawiya en Egipto tras el martirio de Malik al-Ashtar, con el fin de consolidar el dominio omeya.

Pero también en Egipto son las mezquitas y los recintos atribuidos a Ahlulbayt (PB) los que permanecen en pie y hoy son lugar de peregrinación y refugio del pueblo sunní egipcio, sin que quede rastro de la obra del gobierno de Amr ibn al-As.

Resulta curioso que las mezquitas, santuarios y mausoleos bendecidos de Egipto sean, en general, una prolongación de la presencia de Ahlulbayt (PB) en Al-Sham, como la mezquita y el mausoleo de la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella) o el Maqam de la Cabeza del Imam Huséin (P) en El Cairo.

La pérdida de Siria y la salida del Frente de la Resistencia de este país han creado, en la época contemporánea, una situación difícil y con pocos precedentes para los shiíes en Al-Sham. Además de que los shiíes de Siria experimentan de nuevo el abandono, los shiíes del Líbano también afrontan sus propias dificultades específicas debido al cierre de las líneas de suministro del Frente de la Resistencia desde territorio sirio. Al mismo tiempo, la migración de un número considerable de shiíes sirios al Líbano, a raíz del establecimiento del gobierno de Yolani, les ha deparado una vida difícil.

Sin embargo, nada de esto significa que todas las vías para apoyar a los shiíes en Al-Sham estén cerradas. Del mismo modo que el santuario de la Dama de la paciencia y la resistencia ha mantenido durante siglos la esperanza y la vida en aquella tierra, hoy ese mismo santuario es la gran puerta de apoyo a los seguidores de Ahlulbayt (PB) residentes en Siria y el Líbano.

La cuestión de la peregrinación es una corriente que puede abrir numerosas rendijas hacia Al-Sham. Actualmente, en virtud del mantenimiento de las relaciones políticas entre Irak y Siria, se mantienen los viajes de peregrinación de Irak a Siria. Así, durante la época de Bashar al-Assad, pese a la inseguridad provocada por los takfiríes en la guerra de Siria y a la suspensión de los viajes de los peregrinos iraníes, los shiíes iraquíes acudían de forma continua a visitar Zaynabiya, y se mantenían los vuelos de peregrinación desde Náyaf y Bagdad a Damasco.

Al mismo tiempo, los shiíes del Líbano, dada la escasa distancia hasta Damasco, acudían por vía terrestre a visitar a la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella). Hoy existen relaciones políticas entre los gobiernos de Irak y del Líbano y el gobierno sirio de Yolani, y este mismo marco puede contribuir a fortalecer el flujo de peregrinación. El jefe del servicio de inteligencia de Irak, que viajó a Damasco para reunirse con Yolani, acudió junto con los miembros shiíes y sunníes de la delegación iraquí a visitar el santuario de la Excelencia Zaynab (la paz sea con ella), para que esta posibilidad no se cerrara.

No debe olvidarse que, a escala del mundo shií y del mundo islámico, no siempre es posible recurrir a los instrumentos de que dispone la República Islámica. Irán es el centro y el eje de los shiíes en el mundo, pero las capacidades del Shiísmo son mucho más amplias que las fronteras de Irán, y debe hacerse uso de todos los medios en el lugar adecuado, en cada momento y lugar, con inteligencia y visión estratégica.

Sobre esta base, es de gran importancia contar con una política clara respecto a los shiíes en Al-Sham y, en concreto, en Siria. El diseño de una política de interacción con la cuestión shií en Siria puede definirse en varios niveles. En primer lugar, las responsabilidades y capacidades de la República Islámica en el ámbito político y diplomático. En segundo lugar, la capacidad de las instituciones shiíes en Irán, Irak y el interior de Siria. Todo ello requiere estudio y atención, y por supuesto cada una de ellas presta ya servicios, apoyo y seguimiento. El respaldo de la oficina del Gran Ayatolá Sistani a las familias shiíes refugiadas de Siria en el Líbano es un ejemplo de estas acciones.

Pero, además de la necesidad de desarrollar e integrar la ayuda humanitaria y benéfica, que es del todo vital, la cuestión principal es el esfuerzo por que se reconozca oficialmente la posición y los derechos de los shiíes en Siria. La sensación actual es que, tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad y la salida del Frente de la Resistencia, los shiíes de Siria han sido abandonados, y que ningún organismo en Irán ni en el mundo shií se hace cargo de sus asuntos. Sin embargo, se pueden realizar numerosas coordinaciones. En este contexto, la Asamblea Mundial de Ahlulbayt (PB) o la Asamblea Mundial para la Aproximación entre las Escuelas Islámicas pueden desempeñar un buen papel.

Como se señaló, en los acuerdos iniciales entre los países de la región se subrayó verbalmente el respeto a los santuarios y lugares de peregrinación. Sobre esta base, este mismo entendimiento puede tomarse como punto de partida hacia mayores avances. En esta fase, las buenas relaciones entre la República Islámica y Turquía deben aprovecharse para actuar en el interior de Siria.

En resumen, puede decirse que ninguna comunidad ni población de los shiíes del mundo, especialmente las que son minoría, debe sentirse abandonada, y menos aún cuando millones de partidarios y amantes de Ahlulbayt (PB) en el mundo están deseosos de ayudarles. Que los shiíes de regiones como Siria, Afganistán y Azerbaiyán cuenten con un respaldo sólido y organizado influye directamente también en los cálculos de los gobiernos, y conduce al reconocimiento de su dignidad y sus derechos o, al menos, impide el maltrato y la agresión contra ellos en los distintos países.