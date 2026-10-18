Protestas contra la vida cara en Francia: Represión y 270 detenidos

Decenas de miles de personas, convocados por sindicatos estudiantiles y el movimiento ‘chalecos amarillos’ —conocidos por protestar contra la subida de los precios del combustible—, entre otros colectivos, se han volcado a las calles en toda Francia para protestar por los altos precios y el deterioro de un sistema de bienestar social destinado a garantizar un nivel básico de oportunidades y seguridad. La principal manifestación está teniendo lugar en París.

La jornada ha estado marcada por incendios, barricadas y enfrentamientos con la policía en varias ciudades, donde los agentes emplearon gases lacrimógenos, porras y un cañón de agua.

El Ministerio de Interior ha informado de que hasta las 15.00 horas (13.00 GMT) habían sido detenidas 272 personas, y que los casos más graves de violencia se han dado en París, Lyon, Marsella o Lille. Hasta ese momento también ha contabilizado unas “500 acciones” y “más de 90 manifestaciones” en todo el territorio francés.

Según los reportes, un joven que participaba en una manifestación en la ciudad de Saint Étienne (sureste) perdió una mano al explotarle una granada que, según el periódico Le Progrès, recogió después de haberla lanzado la policía.

Esta masiva movilización se suma a las protestas que comenzaron el mes pasado en colegios de los barrios periféricos pobres del norte de París, donde la indignación por las ausencias de los profesores y el mal estado de las instalaciones se transformó rápidamente en un movimiento a escala nacional contra la desigualdad, la escasa inversión pública y el deterioro del nivel educativo.

El viernes, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo un llamamiento a la “calma”, en un momento de creciente tensión social a seis meses de las elecciones presidenciales.