El Gran Muftí de Libia critica el acuerdo tripartito entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Según informó la Agencia de Noticias de los Ahlul Bayt (PB) – ABNA –, el Gran Muftí de Libia, ante los crímenes continuos de los sionistas contra los palestinos, criticó el acuerdo del pacto de defensa tripartito entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, así como la inexistencia de alianzas defensivas conjuntas entre los países árabes e islámicos y el pueblo palestino para defender los lugares sagrados islámicos y proteger a los civiles en la Franja de Gaza y Cisjordania.

El Sheij Sadiq al-Gariani declaró: «Los países islámicos y árabes están repletos de múltiples alianzas bilaterales y regionales, mientras que no existe ninguna alianza real con el pueblo palestino para defender los lugares sagrados, el honor y la vida de los oprimidos».

Subrayó: «Los musulmanes han abandonado la alianza necesaria con los palestinos y se han volcado en otras alianzas que no sirven a las cuestiones más importantes del mundo islámico».

El Sheij al-Gariani señaló en particular que las alianzas lideradas por Arabia Saudí, conocidas como la «Coalición de La Meca», se han formado con el propósito de incitar a los musulmanes a combatir entre sí, en lugar de combatir contra los sionistas.

Según Arab Journal, las declaraciones del Gran Muftí de Libia se producen en medio de las amplias críticas al acuerdo de defensa entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán, conocido como la «Coalición de La Meca».

Los críticos sostienen que esta alianza se ha formado para hacer frente a las fuerzas opuestas a la hegemonía de Estados Unidos y del régimen sionista en la región, en particular en Yemen.

El acuerdo de defensa tripartito entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán fue firmado el 7 de agosto de 2026 con la presencia de Mohamed bin Salmán, príncipe heredero de Arabia Saudí; Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía; y Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán ha declarado que el objetivo del acuerdo es reforzar la disuasión colectiva frente a cualquier acción agresiva y ampliar la cooperación en materia de defensa entre los tres países, y que cualquier ataque armado contra uno de los miembros será considerado un ataque contra todos ellos.

En este contexto, Reuters informó de que el acuerdo no precisa los detalles de los compromisos de cada país ni el tipo de acción militar esperada en caso de ataque contra uno de sus miembros, una cuestión que figura entre los primeros interrogantes serios sobre su futuro.