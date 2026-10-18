Representantes del ámbito cultural acogen el Día Mundial de Hafez en Venezuela

Con la participación y coordinación de la embajada de la República Islámica de Irán y varias instituciones iraníes en Venezuela, la celebración del Día Mundial de Hafez se llevó a cabo el viernes con gran solemnidad en la sede del Centro de Ciencia y Tecnología de Irán, en la ciudad de Caracas.

La ceremonia comenzó con el discurso inaugural Ali Cheguini, embajador de Irán en Venezuela, Ali Chegini, titulado “Hafez, poeta de la paz, la amistad, la convivencia y la espiritualidad”.

Decenas de personalidades del ámbito cultural e intelectual, entre ellas poetas, músicos, académicos, profesionales de los medios de comunicación y diplomáticos, así como miembros de la Cámara de Comercio Irán-Venezuela, un grupo de iraníes residentes en el país y familiares del personal enviado en misión, asistieron al acto conmemorativo del Día Mundial de Hafez.

Ramón Medero, docente universitario y activista cultural y social, pronunció un discurso sobre la poesía de Hafez. Asimismo, se proyectaron intervenciones en vídeo de varios especialistas en la obra de Hafez, entre ellos la doctora Shobeiri y la doctora Tahere Badajsh, desde Irán; Javier Hernández, desde España; y Beatriz Salas, profesora universitaria venezolana residente en Irán e investigadora de la obra de Hafez.

Las intervenciones abordaron las enseñanzas y el pensamiento del poeta, su personalidad y su influencia en poetas y músicos de todo el mundo. También destacaron la necesidad de difundir aún más sus enseñanzas como patrimonio universal para preservar la paz, combatir la injusticia, la corrupción, la hipocresía y las acciones inhumanas, y orientar a la humanidad hacia la elevación espiritual, la devoción al Dios único y la libertad.

La interpretación de música tradicional iraní a cargo de dos artistas iraníes residentes en Venezuela, junto con la proyección de breves vídeos dedicados a Hafez, los atractivos turísticos de Irán, el mausoleo de Hafezie y canciones revolucionarias y tradicionales iraníes, constituyó otra parte del programa y recibió una cálida acogida por parte de los asistentes.

La preparación y el servicio de platos tradicionales iraníes para los invitados, elaborados voluntariamente por familiares de los miembros del equipo, contribuyeron a dar aún más realce a la ceremonia y a incrementar la acogida del evento.

El 20 de mehr del calendario iraní (12 de octubre), fecha en que se conmemora a Jaye Shams al-Din Mohamad Hafez Shirazi, no es una simple fecha en el calendario. Es una oportunidad para volver a escuchar una voz que, siete siglos después, sigue resonando desde el corazón de la historia iraní y más allá de sus fronteras.

Conocido como Lesan al-Qayb (“la Lengua de lo Oculto”), Hafez es un poeta al que la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) calificó de “uno de los más grandes poetas de la literatura persa” y “uno de los más grandes poetas de la literatura mundial”. Vivió en una época en la que Irán luchaba por respirar bajo las botas de los invasores mongoles extranjeros y, posteriormente, de dinastías locales que actuaban como subordinadas de aquellos.