Irán a Macron: ya es tarde para eludir responsabilidades

“El señor Macron se labró su propio destino cuando aseguró al presidente de Estados Unidos que veía con buenos ojos las atrocidades cometidas contra los iraníes”, ha denunciado este lunes el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abás Araqchi, en una publicación en su cuenta de X.

Además, ha destacado que ya es demasiado tarde para eludir la responsabilidad por la guerra que él y otros dirigentes como él contribuyeron a desencadenar.

“El pueblo francés exige un cambio radical que incluya la libertad de reunión. Escuche al futuro de Francia, señor presidente”, ha subrayado el canciller iraní.

La reacción de Araqchi responde a las recientes afirmaciones del presidente francés, Emmanuel Macron, quien atribuyó las protestas registradas en el país europeo al encarecimiento de los combustibles como consecuencia de la guerra estadounidense-israelí contra Irán.

“Hay personas que, con razón, consideran que el precio de los combustibles es demasiado elevado, un precio que ha aumentado debido a lo que está ocurriendo en el Golfo Pérsico, una guerra en la que Francia no ha participado”, afirmó el domingo Macron.

Previamente, en un mensaje dirigido al inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, Macron expresó su respaldo al mandatario estadounidense y su satisfacción con sus planes para Asia Occidental, al afirmar “podemos hacer grandes cosas en Irán”.

Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero una guerra de agresión no provocada contra Irán, con ataques contra infraestructuras civiles, sitios históricos y altos cargos del país. En respuesta, Irán lanzó varias oleadas de ataques de represalia contra bases militares estadounidenses en Asia Occidental, así como contra objetivos militares del régimen de Tel Aviv en los territorios ocupados.

Asimismo, Irán cerró el estrecho de Ormuz en respuesta a la agresión, impidiendo que buques estadounidenses y de sus aliados transitaran por esta estratégica vía marítima. La medida provocó un importante aumento de los precios del petróleo y la energía en todo el mundo.

Tras la firma del memorando de entendimiento (MdE) de Islamabad en junio, Teherán reabrió el estrecho de Ormuz. Sin embargo, después de que EE.UU. incumpliera el acuerdo al imponer un bloqueo a los puertos iraníes y reanudar sus agresiones contra el país persa, las Fuerzas Armadas de Irán volvieron a cerrar este corredor marítimo.