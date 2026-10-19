Miles de chilenos conmemoran el séptimo aniversario del estallido social y protestan contra los recortes de Kast

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Miles de personas se concentraron el domingo 18 de octubre en la Plaza Italia de Santiago de Chile para conmemorar el séptimo aniversario del estallido social de 2019 y denunciar los recortes económicos impulsados por el Gobierno del presidente José Antonio Kast.

Los manifestantes marcharon bajo consignas como «Octubre sigue vigente», «La sangre derramada no se olvida» y «No queremos sobrevivir, queremos vivir», en defensa de mayores derechos sociales y un modelo económico más justo.

Durante la movilización se registraron enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y vehículos hidrantes para dispersar a la multitud. Según Resumen Latinoamericano, las autoridades informaron de al menos 29 detenidos. Algunos participantes no consiguieron llegar al Palacio de La Moneda, como estaba previsto.

Las protestas de 2019, desencadenadas por el aumento de las tarifas del transporte público y el descontento acumulado con el modelo económico, dejaron una treintena de muertos y miles de heridos. Siete años después, muchas de las reivindicaciones sociales siguen pendientes, mientras el país continúa dividido sobre el significado de aquellas movilizaciones.

El aniversario coincide con las críticas a los recortes del Gobierno de Kast en salud, educación, ciencia, cultura, becas y subsidios. Entre las medidas cuestionadas figura la eliminación de un programa que durante 17 años proporcionó ordenadores a estudiantes de familias con bajos ingresos.

«No ha cambiado nada en estos siete años. Se han hecho muchos recortes y, en vez de avanzar, retrocedemos», declaró a EFE Pamela Cheuquén, una trabajadora de origen mapuche. Por su parte, una estudiante de 14 años defendió la educación como «la fuente de riqueza principal de un país» y rechazó los recortes en este ámbito.

La gestión de Kast también afronta un creciente descontento ciudadano. Según una encuesta de Criteria publicada el domingo, el 68 % de los consultados considera que las demandas que originaron el estallido social siguen sin resolverse. Otro sondeo, del Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, señala que el 64 % considera que aquellas protestas tuvieron consecuencias negativas para el país.

La conmemoración, la primera desde la llegada de Kast al poder, vuelve a situar en el centro del debate las desigualdades sociales, la situación económica y las demandas que continúan sin respuesta desde 2019.