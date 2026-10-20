Cuba rechaza la orden de arresto de EEUU contra Raúl Castro

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, calificó de “patético circo miamense” y “repudiable acción” con trasfondo electoral la orden de arresto emitida el lunes 19 de octubre en Florida, Estados Unidos, contra el exmandatario cubano y General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En un mensaje publicado en su cuenta social de X, el jefe de Estado caribeño señaló que esta medida carece de sentido jurídico y práctico, y enfatizó que el pueblo cubano defenderá la Revolución ante cualquier afrenta a la figura de Raúl.

“Esa maniobra de vestidura legal montada por políticos anticubanos contra Raúl y contra Cuba merece nuestra firme condena”, enfatizó el jefe de Estado, quien agregó que “forma parte del afán agresivo y responde a los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo contra nuestro pueblo”.

En este contexto, el canciller Bruno Rodríguez condenó la “maniobra estéril” impulsada por políticos anticubanos “del sur de Florida contra el líder al frente de la Revolución, la que combinan con otras de las acusaciones manidas e infundadas contra Cuba”.

El jefe de la Diplomacia cubana enfatizó que esto es un “reflejo de la podredumbre política y el colapso moral con que un grupo de parásitos engaña y estafa a sus seguidores para que sigan contribuyendo con colectas y financiamiento”.

Agregó que de esta manera se sostiene la maquinaria agresiva “de la que tantos han vivido durante décadas, aprovechando la corrupción del sistema político estadounidense”.

EEUU emite orden de arresto contra Raúl Castro de Cuba

La Fiscalía de Florida obtuvo una orden de arresto estatal contra el expresidente cubano Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado por el derribo en 1996 de dos avionetas de EE.UU. de la organización Hermanos al Rescate, en el cual la parte cubana sostiene que se actuó en defensa propia tras reiteradas violaciones del espacio aéreo.

La medida, anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, se suma a otras acciones judiciales emprendidas anteriormente en Estados Unidos contra el histórico líder cubano y otros ciudadanos de la isla por los mismos hechos.

En mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Raúl Castro y a otros cinco funcionarios militares por el mismo incidente.

Castro es el hermano menor del fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Guerrillero junto a su hermano, Raúl Castro también se desempeñó como líder militar y político después del triunfo de la Revolución en 1959.

Tras la imputación de mayo, el diputado, integrante del Consejo de Estado y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, Gerardo Hernández Nordelo, afirmó que la acusación del Departamento de Justicia estadounidense contra el general de ejército Raúl Castro carece de fundamento legal y moral.

Detalló que las aeronaves violaron repetidamente el espacio aéreo cubano a pesar de las advertencias previas. Señaló que la Cancillería cubana alertó en 25 ocasiones a Washington sobre el peligro de estas operaciones y solicitó la revocación de las licencias de vuelo de los pilotos, sin recibir respuesta de la Administración de Bill Clinton (1993-2001).

Frente a dicha acusación, autoridades y el pueblo cubano denunciaron que la acusación carece de fundamento legal y moral. Asimismo, advirtieron que estas acciones buscan crear pretextos para justificar agresiones militares contra la nación caribeña.