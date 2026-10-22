El Parlamento del Reino Unido inicia una investigación sobre el programa de financiación de la seguridad de las mezquitas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Un grupo multipartidista de diputados ha invitado a las mezquitas, los centros islámicos y las escuelas religiosas musulmanas de toda Inglaterra a compartir sus experiencias en torno a las amenazas a su seguridad y al proceso de solicitud de ayuda gubernamental. La investigación tiene como objetivo detectar las deficiencias del programa y explorar vías para mejorar su funcionamiento. El plazo para presentar contribuciones finaliza el 22 de noviembre.

El Ministerio del Interior del Reino Unido destina hasta 40 millones de libras esterlinas al año para ayudar a proteger las mezquitas, los centros comunitarios musulmanes y las escuelas religiosas frente a los delitos de odio. Sin embargo, según diversas informaciones, algunas instituciones han esperado hasta dos años para que se tramitaran sus solicitudes. En ciertos casos, los solicitantes cuyas peticiones fueron rechazadas habrían recibido escasas explicaciones claras sobre las decisiones, o ninguna.

Andrew Pakes, diputado y copresidente del grupo parlamentario, afirmó que muchas mezquitas tenían dificultades para acceder al apoyo en materia de seguridad o no sabían cómo desenvolverse en el proceso de solicitud.

La baronesa Sayeeda Warsi, la otra copresidenta del grupo, afirmó que la investigación ofrecerá una evaluación exhaustiva del programa gubernamental y examinará cómo proteger con mayor eficacia a las comunidades musulmanas y a los fieles.

El Consejo Musulmán de Gran Bretaña también ha reclamado reformas sustanciales, subrayando que las preocupaciones sobre el programa persisten desde hace años.

Según se informa, a algunas mezquitas se les han rechazado las solicitudes con arreglo a unas directrices publicadas apenas unas horas antes de que se tomaran las decisiones. Otros centros islámicos se han visto obligados a gastar miles de libras procedentes de donaciones comunitarias para sufragar los costes de seguridad.

Se espera que la investigación examine cómo se asigna la financiación, cuántas solicitudes se aprueban o se rechazan y cuánto tardan las autoridades en tramitar las peticiones. Sus conclusiones podrían ayudar a determinar los cambios necesarios para que el programa sea más transparente y para garantizar que las instituciones musulmanas vulnerables puedan acceder a la ayuda en materia de seguridad con la debida rapidez.