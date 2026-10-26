Lula reivindica la soberanía de Brasil tras ser elegido por cuarta vez

“Este país no acepta ser el patio de nadie”, ha declarado este domingo el presidente reelecto de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse al senador Flávio Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que ha defendido la soberanía nacional y el fortalecimiento de la democracia.

Lula ha agradecido el respaldo de sus seguidores y ha destacado la participación ciudadana en los comicios. “Salieron a la calle para defender la democracia”, ha afirmado, al referirse a quienes se movilizaron para respaldar su candidatura.

El mandatario ha calificado el resultado electoral como una derrota de la desinformación y las falsedades. “Esta elección fue una derrota para el negacionismo, fue una derrota para la mentira”, ha declarado. Asimismo, ha arremetido contra su rival, Flávio Bolsonaro, al afirmar que “nunca imaginé que una persona pudiera mentir tanto, con tanta descarada desvergüenza. Como si no tuviera en su interior ni una pizca de humanidad”.

El presidente brasileño también ha advertido sobre la injerencia externa y el papel de las plataformas digitales durante la campaña electoral. “Lo que realmente ganó estas elecciones fue una contienda en la que tuvimos que vencer la intromisión que venía de afuera hacia adentro, a través de las plataformas digitales. Y vamos a tener que regularlas”, ha señalado. En la misma línea, ha subrayado que “no es posible que no seamos conscientes de que el delito en el mundo digital debe tratarse igual que un delito en la vida real”.

En cuanto a su próximo mandato, Lula ha asegurado que gobernará para todos los brasileños, independientemente de sus preferencias políticas. “No tenemos más adversarios: tengo que gobernar para millones”, ha afirmado. También ha prometido respetar todas las creencias religiosas por igual al afirmar que “las religiones serán todas respetadas en igualdad de condición, no tengo preferencia por ninguna religión”.

En materia educativa, Lula ha reiterado su compromiso de ampliar la jornada escolar. “Vamos a universalizar escuelas de tiempo integral hasta la escuela secundaria”, ha anunciado. Asimismo, ha defendido el desarrollo tecnológico independiente de Brasil y ha expresado su intención de impulsar una inteligencia artificial propia aseverando que “no quiero depender de inteligencia artificial norteamericana, quiero crear una IA brasileña”.

Según los resultados del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE), con el 99,99 % de las secciones electorales contabilizadas, Lula ha obtenido el 51,79 % de los votos, equivalentes a 64 255 969 sufragios, frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, que ha recibido 59 826 002 votos.

Líderes regionales felicitan a Lula, quien frenó el avance de la derecha en América Latina

Entre los mandatarios y exgobernantes que felicitaron al presidente brasileño figuran la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel; los mandatarios de Paraguay, Santiago Peña; Panamá, José Raúl Mulino; Uruguay, Yamandú Orsi; Bolivia, Rodrigo Paz; Guatemala, Bernardo Arévalo; Ecuador, Daniel Noboa; Chile, José Antonio Kast; y la presidenta de Perú, Keiko Fujimori. También expresaron sus felicitaciones el expresidente de Colombia, Gustavo Petro; el expresidente de Bolivia Evo Morales; la exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner; y el expresidente chileno Gabriel Boric. A estos mensajes se sumaron los del Gobierno de Venezuela y el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

Con 80 años y tras una larga trayectoria política marcada por sus orígenes humildes, la militancia sindical y su regreso al poder, Lula consolida su posición como una de las principales figuras de la izquierda latinoamericana. Su nueva victoria abre una etapa en la que ha prometido priorizar la soberanía nacional, la inclusión social y el desarrollo tecnológico de Brasil.

La votación comenzó a las 08:00 hora local (11:00 GMT), con cerca de 160 millones de brasileños convocados a las urnas.

En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el presidente Lula da Silva alcanzó 45,16 % de los votos, y el senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente preso por intento de golpe, sumó 47,03 % de sufragios, una diferencia entre ambos considerada un empate técnico que no logró definir la elección.