Irán a Rusia: Somos capaces de resolver problemas de la región sin EEUU

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se ha reunido con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al margen de octava cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), celebrada este martes en Moscú.

“Las medidas que está tomando Estados Unidos en la región nos están impulsando más que nunca a fortalecer el multilateralismo y nos están llevando a ampliar nuestras interacciones con Rusia y otros países que son objeto de sanciones unilaterales estadounidenses en todos los ámbitos”, ha dicho Pezeshkian.

El dignatario iraní ha enfatizado que los países de la región tienen la capacidad y la voluntad de resolver sus problemas sin depender de Washington. “Creo que podemos resolver los problemas de la región sin depender de Estados Unidos. No es que, si Estados Unidos no existiera, no podríamos resolver nuestros problemas”, ha remarcado.

Pezeshkian ha agradecido a Rusia su apoyo político, económico y de seguridad, y destacado la evolución positiva del comercio bilateral. Asimismo. Ha abogado por la ampliación de las relaciones con Moscú en los ámbitos científico, económico, industrial, cultural, de seguridad y militar.

El jefe del Gobierno iraní también ha resaltado los festivales culturales celebrados en Moscú, Kazán y Astracán como un logro de la cooperación bilateral. Además, ha anunciado que se han concedido los permisos necesarios para abrir una oficina de representación de la radio y televisión estatal rusa en Irán.

El mandatario ruso se ha referido a una conversación privada con su par iraní sobre la situación en la región y ha expresado preocupación por la situación en la región.

“Como comentamos en una conversación privada hace unos momentos, esta situación no puede sino ser motivo de preocupación; no solo para otros, sino sobre todo para nuestro país, que mantiene una estrecha cooperación con Irán”, ha manifestado Putin.

En otro momento, ha informado de que el comercio entre Rusia e Irán creció un 10,4 % durante los ocho primeros meses de 2026.

En relación con los proyectos conjuntos, ha confirmado que continúan las obras de la central nuclear de Bushehr y asegurado que Rusia cumple todos sus compromisos con Irán.

El presidente ruso también ha expresado su esperanza de que los acontecimientos en Asia Occidental evolucionen positivamente y ha calificado de constructiva la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que en su octava edición, ha abordado el papel del gas natural en la seguridad energética mundial y las medidas para reforzar la cooperación y garantizar un suministro fiable a los mercados internacionales.