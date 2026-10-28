Netanyahu pide una coalición de partidos de derecha para formar un gabinete extremista

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El primer ministro del régimen sionista, tras las elecciones de la Knéset, alegando que la corriente de derecha goza de mayoría entre los sionistas, pidió la unión de los partidos judíos para formar el gabinete y puso en entredicho la participación de los partidos árabes en el poder.

Benjamín Netanyahu, primer ministro del régimen sionista, instó el miércoles, en respuesta a los resultados de las elecciones de la Knéset, a los partidos judíos a unirse tras él para formar un gabinete de derecha extremista; una petición que vino acompañada de una advertencia tajante sobre la formación de un gobierno sustentado en el apoyo de los partidos árabes.

En su discurso ante sus seguidores en al-Quds ocupada, Netanyahu afirmó que el campo de la derecha goza de una mayoría contundente, lo que hace necesaria la formación de un gabinete fuerte y cohesionado.

Al subrayar la necesidad de la unidad entre las corrientes judías y sionistas, calificó de inaceptable la formación de un gabinete apoyado en los partidos árabes contrarios al sionismo; una postura que vuelve a poner de relieve su visión extremista sobre la participación política de los partidos árabes en la estructura de poder de este régimen.

El primer ministro del régimen sionista presentó también al partido Likud como el mayor partido de Israel y arremetió contra los medios que, con anterioridad, habían hablado de una posible derrota de su formación en las elecciones.

Netanyahu, aludiendo a los sondeos posteriores a las elecciones, afirmó que los nuevos resultados mantienen al Likud en su posición de mayor partido.

Estas declaraciones se produjeron en un momento en que las nuevas estimaciones posteriores a las elecciones apuntaban a una mejora de los escaños previstos para el Likud y sus aliados de derecha; esto ocurría mientras las estimaciones iniciales habían situado al campo rival, encabezado por Gadi Eisenkot, en una posición de ventaja con una diferencia mínima.

Los acontecimientos posteriores a las elecciones muestran que Netanyahu intenta allanar el camino para la formación del gabinete reuniendo a los partidos de derecha y consolidando el respaldo político a su campo; un camino que, dadas sus posturas declaradas sobre los partidos árabes y su énfasis en la cohesión de la corriente sionista, puede sentar las bases para la agudización de las fisuras políticas en los territorios ocupados.