La Organización de Ulemas de Irak condena las detenciones de figuras shiíes en Kuwait y pide la liberación de los detenidos

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Una organización iraquí de eruditos religiosos ha condenado con firmeza la detención de representantes, clérigos, predicadores y destacadas figuras sociales shiíes en Kuwait, y ha instado a las autoridades a liberar a quienes no hayan sido declarados culpables mediante un proceso judicial justo.

En un comunicado, la organización expresó su profunda preocupación por lo que describió como la persecución de ciudadanos shiíes por motivos religiosos. Advirtió de que tales acciones vulneran los derechos civiles, políticos y religiosos, y suponen una amenaza para la cohesión social y la estabilidad nacional.

La organización afirmó que perseguir a las personas por sus creencias religiosas contradice los principios de justicia e igualdad. Subrayó que ser shií no es un delito, que expresar devoción por los Ahlulbayt (PB) no es punible y que reclamar los derechos legales de uno no constituye una infracción de la ley.

El comunicado exhortó a las autoridades kuwaitíes a poner fin a las detenciones arbitrarias y a las acusaciones infundadas, a salvaguardar los derechos de los detenidos y a liberar a toda persona contra la que no se haya establecido delito alguno mediante un procedimiento judicial justo. Asimismo, advirtió de las graves consecuencias de la discriminación religiosa, la violencia y los malos tratos.

Al destacar la contribución de los ciudadanos shiíes a la defensa y a la seguridad nacional de Kuwait, la organización señaló que desempeñaron un papel importante en la defensa del país y permanecieron junto a su patria durante la agresión de Sadam Huseín.

La organización también hizo un llamamiento a los ulemas musulmanes, las instituciones religiosas y las organizaciones de derechos humanos para que apoyen a los afectados y cumplan con sus responsabilidades religiosas, morales y humanitarias frente a la discriminación y la injusticia.

Para concluir su comunicado, la organización rogó por la protección de las comunidades shiíes en Kuwait y otros países musulmanes, por el alivio de quienes sufren bajo la opresión y por el establecimiento de la justicia y la equidad en toda la sociedad.