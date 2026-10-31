Los ataques aéreos de Arabia Saudí dejan 29 mártires y heridos en las últimas 24 horas

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El Ministerio de Salud de Yemen anunció que, a raíz de los ataques aéreos de Arabia Saudí contra zonas residenciales y objetivos civiles del país durante las últimas 24 horas, 29 personas han resultado mártires o heridas, entre ellas mujeres y niños.

Según el comunicado de dicho ministerio, publicado el viernes, en estos ataques 14 personas fueron martirizadas y otras 15 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas se encontraban en la provincia de Taiz.

En relación con estos hechos, la filial de la Organización Nacional de Derechos Humanos en la provincia de Taiz condenó los ataques aéreos de Arabia Saudí contra zonas residenciales y centros civiles en varios distritos de esta provincia.

Esta entidad señaló en un comunicado que los cazas saudíes llevaron a cabo tres ataques aéreos. El primero tuvo como blanco la red de comunicaciones de la zona de Al-Karif Al-Majashiah, situada en el distrito de Maqbanah, y en él un niño fue martirizado y cuatro personas, entre ellas una mujer, resultaron heridas.

En el segundo ataque fue bombardeada la prisión central del distrito de Moca, donde dos reclusos resultaron gravemente heridos. El tercer ataque tuvo como objetivo una vivienda en la zona de Al-Masahin, del distrito de Al-Shamayatayn, y, según indicó esta entidad, provocó el martirio de ocho miembros de una misma familia, en su mayoría mujeres y niños.

De acuerdo con el comunicado, las zonas y aldeas residenciales del distrito de Hayfan también fueron blanco de ataques de artillería y de mortero. Tras el impacto de un proyectil de mortero contra una casa en la zona de Al-Amour, una niña fue martirizada y su madre y su hermana resultaron gravemente heridas. Asimismo, a causa del impacto de un mortero en la zona de Wadi Saqam, en esa misma área, un ciudadano perdió la vida y su hijo resultó herido. Una mujer también sufrió heridas en el ataque a la zona de Al-Abus, en el distrito de Hayfan.

Por otra parte, el general de brigada Yahya Saree, portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, anunció que Arabia Saudí ha llevado a cabo 93 ataques aéreos y con misiles contra este país en las últimas 24 horas.

Saree afirmó en un comunicado que estos ataques tuvieron como blanco zonas y objetivos civiles en Saná y en las provincias de Al Yauf, Taiz, Saada, Marib, Dhamar, Hajjah, Ibb y Lahej.

Según el portavoz de las Fuerzas Armadas de Yemen, en estos ataques se utilizaron cazas F-15 y Typhoon que despegaron de las bases de Jamis Mushait y Taif, mientras que los ataques con misiles se efectuaron desde las zonas de Najran y Yizán.

Asimismo, indicó que el número total de ataques aéreos y con misiles de Arabia Saudí desde el inicio de la escalada de agresiones contra Yemen asciende a 3689.