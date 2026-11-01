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Concurso internacional para diseñar el memorial de mártires de Minab

1 noviembre 2026 - 16:08
Código de noticia: 1884859
fuente: hispantv
Concurso internacional para diseñar el memorial de mártires de Minab

Irán ha convocado un concurso internacional para diseñar el memorial de las víctimas de ataque brutal de EE.UU. contra la escuela primaria Shayare Tayebe de Minab.

La iniciativa ha invitado a arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores de todo el mundo a participar en este proyecto, concebido en memoria de los estudiantes, docentes y ciudadanos inocentes que han perdido la vida en el ataque con misiles de Estados Unidos contra la escuela. 

La propuesta de diseño debe convertir una escena cargada de dolor y amargura en un entorno público y duradero, para que el memorial, la consolación, la contemplación y la vida cotidiana fluyan juntos manteniendo la dignidad humana.

El eje central del certamen ha planteado una pregunta: “¿Qué responsabilidad tiene la arquitectura ante una tragedia de esta magnitud?”.

Los organizadores han invitado a los interesados a participar no solo como parte de un desafío profesional, sino también como una responsabilidad compartida en defensa de los valores éticos y humanos.

El ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe se produjo el 28 de febrero, primer día de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se convirtió en el episodio más mortífero de la guerra contra la población civil. Las autoridades iraníes cifraron en 168 el número de fallecidos, entre ellos 120 estudiantes y 26 docentes. Más de 110 personas resultaron heridas.

Medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, han examinado pruebas relacionadas con el ataque y la posible utilización de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense. 

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