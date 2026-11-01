Concurso internacional para diseñar el memorial de mártires de Minab

La iniciativa ha invitado a arquitectos, paisajistas, urbanistas y diseñadores de todo el mundo a participar en este proyecto, concebido en memoria de los estudiantes, docentes y ciudadanos inocentes que han perdido la vida en el ataque con misiles de Estados Unidos contra la escuela.

La propuesta de diseño debe convertir una escena cargada de dolor y amargura en un entorno público y duradero, para que el memorial, la consolación, la contemplación y la vida cotidiana fluyan juntos manteniendo la dignidad humana.

El eje central del certamen ha planteado una pregunta: “¿Qué responsabilidad tiene la arquitectura ante una tragedia de esta magnitud?”.

Los organizadores han invitado a los interesados a participar no solo como parte de un desafío profesional, sino también como una responsabilidad compartida en defensa de los valores éticos y humanos.

El ataque contra la escuela primaria Shayare Tayebe se produjo el 28 de febrero, primer día de la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán, y se convirtió en el episodio más mortífero de la guerra contra la población civil. Las autoridades iraníes cifraron en 168 el número de fallecidos, entre ellos 120 estudiantes y 26 docentes. Más de 110 personas resultaron heridas.

Medios estadounidenses, entre ellos The New York Times, han examinado pruebas relacionadas con el ataque y la posible utilización de misiles Tomahawk de fabricación estadounidense.