“Represalias sin límites geográficos”, medios cubren orden de Líder de Irán

El diario israelí The Times of Israel ha indicado que el Líder de Irán, el ayatolá Seyed Moytaba Jamenei, advirtió este sábado a Estados Unidos e Israel contra el regreso a la guerra, indicando que ha ordenado una respuesta militar sin “límites geográficos” si el país es atacado.

El periódico también señaló que el ayatolá Jamenei ordenó a los comandantes actualizar la lista de objetivos de Irán para incluir “todo tipo de activos tangibles e intangibles pertenecientes al enemigo estadounidense-sionista”.

Estas declaraciones se produjeron durante una reunión entre el Líder de la Revolución Islámica y altos mandos militares, entre ellos el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general de división Ali Abdolahi, el comandante en jefe del Ejército, el general de división Amir Hatami, y el comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI), el general de división Ahmad Vahidi. Fue la primera reunión entre ellos de la que se tiene constancia.

“Sin limitaciones geográficas” se ha convertido en una frase que ha captado la atención de los medios de comunicación.

Medios de comunicación israelíes, entre ellos el Canal 12, la agencia de noticias Ynet —vinculada al diario Yedioth Ahronoth— e Israel Hayom, entre otros, se han hecho eco del mensaje de advertencia del Líder de la Revolución Islámica de Irán.

Por su parte, medios internacionales como The Associated Press (AP), Reuters, AFP y Axios, entre otros, también han recogido la orden del Líder de responder con la máxima contundencia y sin restricciones geográficas ante cualquier ataque estadounidense.

Los medios rusos como RT ha indicado que el Líder anuncia nueva doctrina militar de Irán con su mensaje.

El ayatolá Jamenei remarcó que uno de los requisitos de la “disuasión máxima” debe ser una “preparación de combate planteada de forma inteligente para un enfrentamiento contundente con el enemigo”.

“Si los enemigos reanudan los ataques militares o terroristas, serán las Fuerzas Armadas de la República Islámica y la nación iraní quienes determinen el momento y las condiciones para su fin”, subrayó el Líder de Irán, al dar sus directrices estratégicas, recogió RT.

Con el título “El líder supremo de Irán advierte a Estados Unidos e Israel contra la guerra”, el diario chino South China Morning Post se refirió a la primera reunión con altos mandos en la que el ayatolá Jamenei mencionó una “respuesta sin restricciones geográficas”.

La prensa regional y de varios países árabes también se ha hecho eco de la advertencia del Líder de la Revolución Islámica de Irán.

El 28 de febrero, EE.UU. e Israel iniciaron una guerra no provocada contra Irán y, en respuesta, las fuerzas iraníes atacaron blancos israelíes en los territorios ocupados y las bases estadounidenses en Asia Occidental.

La cadena estadounidense MSNOW ha informado este sábado, citando a tres altos funcionarios árabes de la región familiarizados con las conversaciones, que EE.UU. advirtió a sus aliados del Golfo Pérsico que se prepararan para una posible nueva ronda de ataques contra Irán tan pronto como el 4 de noviembre, un día después de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

Según los funcionarios, los Estados del Golfo Pérsico están presionando a Washington para que reduzca la tensión ante el temor a represalias iraníes.

Un funcionario afirmó que “no les sorprendería” que algunos países de la región se opusieran al uso de bases militares estadounidenses en su territorio para lanzar los ataques.

Ante las nuevas amenazas de EE.UU. e Israel con una nueva ofensiva, las Fuerzas Armadas de Irán han asegurado su preparación para afrontar cualquier agresión con armas más avanzadas que las empleadas en la reciente guerra de 40 días.