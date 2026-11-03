Alerta de la Gran Mezquita de París: ¡suenan las alarmas ante la islamofobia en Francia!

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-eddine Hafiz, advirtió, tras el aumento de los actos contra los musulmanes en Francia, de que la ola de islamofobia en el país ha entrado en una fase preocupante, y señaló que octubre de 2026 puede considerarse un punto de inflexión en la intensidad y las dimensiones de este fenómeno.

Esta advertencia se produce tras el ataque racista en la ciudad de Trappes, en el departamento francés de Yvelines, que, según el informe publicado, dejó un muerto y varios heridos. Asimismo, la mezquita de la ciudad de Lodève, en el sur de Francia, fue blanco de actos islamófobos, y en sus muros se escribieron consignas amenazantes contra los musulmanes.

Según el rector de la Gran Mezquita de París, los autores de este acto escribieron en los muros de la mezquita las frases «Islam fuera» y «La maleta o el ataúd» y, además, dejaron en el lugar un pájaro muerto. Hafiz calificó estos actos como una forma de intimidación de naturaleza sumamente peligrosa y alertó sobre el mensaje violento que encierran estas amenazas.

El rector de la Gran Mezquita de París, subrayando que estos hechos no deben examinarse de forma aislada, instó a las autoridades francesas a adoptar medidas más firmes para proteger los lugares de culto de los musulmanes. Asimismo, pidió una respuesta judicial contundente contra los autores de las amenazas y la violencia, y una movilización constante para combatir el racismo antimusulmán.

En otra parte de sus declaraciones, Hafiz pidió a los políticos, las figuras mediáticas y los activistas del ámbito público de Francia que asuman la responsabilidad de sus palabras y se abstengan de generalizar las acusaciones y de crear un clima de recelo contra el conjunto de la comunidad musulmana. Además, exhortó a los musulmanes de Francia a la contención y a evitar una reacción violenta, y subrayó que el llamado a la calma no significa guardar silencio ante el odio y las amenazas.