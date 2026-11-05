Irán toma el control de 2 drones Lucas; 2 petroleros arden en Ormuz

El Departamento de Relaciones Públicas de la Armada del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI) ha informado en la madrugada de este jueves, mediante un comunicado, de que dos superpetroleros infractores que intentaron cruzar el estrecho de Ormuz por una ruta no autorizada, en el sur del paso marítimo, chocaron contra minas marinas.

“Anoche, en dos incidentes separados, un gran petrolero que intentaba cruzar por el paso no autorizado en el sur del estrecho de Ormuz chocó contra una mina, se incendió y se vio obligado a detenerse”, ha declarado la nota.

Ha agregado que otro mega-petrolero que pretendía salir de esta ruta por la zona oriental del estrecho se incendió a gran escala y tuvo que detenerse.

Según la Armada del CGRI, un remolcador que se acercó al buque incendiado para ayudar en las labores de extinción también ardió en fuego.

En la misma nota, el CGRI ha informado de que los combatientes de la unidad de guerra electrónica de CGRI lograron tomar el control de dos drones tipo LUCAS y guiarlos hasta hacerlos aterrizar intactos.

El CGRI ha arremetido contra Estados Unidos por alentar a los buques a infringir las normas y transitar por el paso minado, e imponer a los contribuyentes estadounidenses y a sus aliados en la región los costos muy altos del seguro de los barcos dañados.

“Si tuviera un poco de prudencia, en lugar de pagar estos costos, liberar los fondos bloqueados de Irán, que no alcanzan ni la mitad de estos gastos que hasta ahora se han producido, no habría soportado estas pérdidas graves y la vergonzosa derrota electoral”, ha apostillado.

Al respecto, el CGRI ha aseverado que los intentos de infringir las normas en el estrecho de Ormuz solo acarrearán a Estados Unidos nuevas pérdidas económicas y mayores reveses políticos.

El incidente se suma a otros episodios registrados en la última semana en el estrecho de Ormuz. El miércoles, Irán anunció la explosión de cuatro petroleros infractores, la detención de otros dos y el derribo de otro dron MQ-9 de EE.UU. en la zona.

Irán ha advertido reiteradamente de que cualquier movimiento sin coordinación o intento de eludir los protocolos establecidos en el estrecho de Ormuz se enfrentará a una respuesta contundente.

Desde el inicio de la segunda guerra impuesta de EE.UU. y el régimen sionista, el 28 de febrero, Irán ha aplicado estrictas regulaciones en Ormuz, que obligan a todos los buques a coordinarse con las autoridades navales iraníes y obtener autorización antes de transitar por la zona.