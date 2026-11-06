¿Por qué a veces los siervos creyentes atraviesan momentos de dificultad?

Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Las dificultades de la vida no siempre tienen un mismo significado: a veces son el precio de un error; otras, una lección de crecimiento; y en ocasiones, un peldaño para alcanzar rangos más elevados.

Pregunta: Usted dice que tenemos puntos débiles, ciertos problemas, ciertos pecados, que hemos sido negligentes; por ejemplo, fumé y me dio opresión en el pecho; no estudié y suspendí; no respeté las normas de conducción y tuve un accidente. Mis desgracias se deben a los deslices que he cometido. Los profetas y los awliyá’ (los amigos íntimos de Dios) también eran afligidos con calamidades; ellos ya no tenían deslices. Mi desliz se debe a mi descuido; ellos, en cambio, no fueron negligentes ni culpables, ¿por qué fueron sometidos a tantas pruebas?

Respuesta: En el cuartel, a los soldados se les somete a cierta presión. A un tipo de soldado se le presiona porque comete infracciones: es un soldado a quien se le ordenó una tarea y no la cumplió; ha infringido las normas, y le cargan los trabajos duros sobre los hombros. Este es un tipo: le echan encima un trabajo duro porque ha cometido una infracción. A veces se le asigna a un soldado una labor ardua porque quieren hacerlo crecer; por ejemplo, le dicen que debe avanzar a rastras sobre el pecho un kilómetro. Sufre, pero ese suboficial, ese comandante, lo hace sufrir no porque sea un mal soldado, sino porque quiere hacerlo crecer.

Así, a veces se presiona al soldado por una infracción; a veces se le presiona para su crecimiento; y a veces el soldado se acerca al comandante y le dice: «La próxima semana tenemos una fiesta, hay una boda en nuestra ciudad; quiero que usted me conceda una semana, diez días de permiso; se lo ruego, tenga a bien aprobarlo». El comandante responde: «Si quieres tener permiso la próxima semana, entonces esta semana tu trabajo debe ser el doble». Le asigna una serie de tareas duras para que la semana siguiente tenga permiso. Por tanto, tenemos tres tipos de presión: la presión por una infracción, la presión por el crecimiento y la presión por un descanso posterior.

El Mensajero de Dios (PB) dice en una narración: «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ وَ لِلْأَوْلِیَاءِ کَرَامَهٌ» (Jami’ al-Ajbar, p. 113). Tenemos el hadiz «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ»: la aflicción (bala’: prueba o calamidad que Dios envía) y los problemas son, para el opresor, una disciplina; como el soldado que cometió una infracción y obró con injusticia, queremos corregirlo. ¿Cómo? Le dificultamos el trabajo. «إِنَّ الْبَلَاءَ لِلظَّالِمِ أَدَبٌ وَ لِلْمُؤْمِنِ امْتِحَانٌ»: a los creyentes les damos dificultades; ellos no han cometido injusticia alguna; también a ellos queremos hacerlos crecer mediante la prueba; la prueba de Dios es para el crecimiento. «وَ لِلْأَنْبِیَاءِ دَرَجَهٌ»: para los profetas de Dios, las dificultades son un medio de elevación de rango.

La dificultad en el cuartel es disciplina para el mal soldado, crecimiento para el buen soldado y, para quienes quieren disfrutar de comodidad más adelante, el trabajo de esta semana se duplica. Quieren, por ejemplo, obtener un rango; su labor se vuelve algo más pesada. Semejante a esta narración, tenemos un hadiz del Mensajero de Dios (PB): «إِنَّ اللَّهَ لَیُغَذِّی عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ بِالْبَلَاءِ کَمَا تُغَذِّی الْوَالِدَهُ وَلَدَهَا بِاللَّبَنِ» (A’lam al-Din, p. 277). Sí: Dios alimenta a su siervo creyente con la aflicción, igual que una madre da leche a su hijo; es decir, así como la madre pone la leche en la boca de su hijo para su crecimiento, Dios también obliga a sus allegados (awliyá’) a lidiar con las adversidades para que crezcan.

Extraído del sitio web «Lecciones del Corán».