Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): El presidente del Foro de Derechos Humanos de Baréin, al revelar nuevos detalles sobre la tortura de detenidos, las confesiones forzadas y los juicios a puerta cerrada en este país, exigió que cesen los procesos judiciales contra los ulemas shiíes y que se abran investigaciones independientes sobre las violaciones de los derechos de los presos. Al mismo tiempo, el tribunal de Baréin aplazó el pronunciamiento de la sentencia en el caso de decenas de clérigos shiíes.

Baqer Darwish, presidente del Foro de Derechos Humanos de Baréin, al referirse a la publicación de un informe de investigación de 60 páginas titulado «El juicio a los ulemas en Baréin: reabriendo el expediente histórico de los juicios secretos», declaró que dicho informe documenta numerosos casos de violación de las libertades religiosas, tortura de detenidos y privación de los derechos legales de los acusados.

Al aludir a los testimonios publicados en este informe, entre ellos las declaraciones del Sheij Mohammed Sanqoor, destacado erudito shií, subrayó que las pruebas presentadas apuntan a confesiones obtenidas bajo presión y a actas de interrogatorio redactadas en contradicción con lo declarado por los acusados.

Darwish criticó además la persistencia de las restricciones contra los recitadores de elegías y los responsables de las ceremonias de duelo huseiníes, así como la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos, y afirmó que la privación de la nacionalidad a 69 ciudadanos baréiníes, entre ellos 26 niños, es otro de los casos documentados en este informe.

Aplazada hasta el 22 de noviembre la sentencia en el caso de decenas de clérigos shiíes

Estas revelaciones se producen mientras el tribunal de Baréin aplazó, el domingo 8 de noviembre, hasta el 22 de noviembre el pronunciamiento de la sentencia en el caso de 69 acusados, entre ellos 60 clérigos shiíes y 9 personas vinculadas a ellos.

Según informó la cadena Al Hurra, esta decisión se adoptó en un contexto en el que las fuerzas de seguridad se habían desplegado en los alrededores del tribunal y no se permitió la presencia en la sesión a las familias de los acusados ni a los activistas de derechos humanos.

De acuerdo con el informe de la agencia Al-Maalomah, entretanto, 20 organizaciones internacionales y regionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch, al expresar su preocupación por el curso de este proceso, exigieron un examen independiente de las denuncias de tortura, que se impida el uso de confesiones forzadas y que se respeten los derechos de defensa de los detenidos.

Darwish, al subrayar la necesidad de poner fin a los procesos judiciales de motivación política, exigió investigaciones independientes sobre la tortura de los presos, que los posibles responsables de estas acciones rindan cuentas y la liberación de los presos de conciencia.