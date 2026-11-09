“El plan de Irán sigue siendo la propuesta más lógica sobre la mesa y permitirá restablecer la seguridad en el Golfo Pérsico. Estados Unidos debe tomar una decisión”, ha afirmado este lunes el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa semanal, al referirse a la iniciativa de dos días presentada por Teherán para poner fin a la crisis regional.

En respuesta a las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre las supuestas “exigencias inusuales de Irán”, el futuro de las negociaciones y la visita de un alto cargo catarí a Washington, Baqai ha defendido las demandas de Teherán y ha declarado que “Estados Unidos debe levantar el bloqueo y poner fin a lo que ellos mismos han denominado ‘Aislamiento Económico’ (Economic Outcast). ¿Qué tiene de irracional exigir el fin de la guerra?”, ha cuestionado.

“Lo verdaderamente irracional y absurdo fue que Estados Unidos atacara a Irán en plena negociación. Fue un acto criminal”, ha agregado.

Al referirse a la situación en el estrecho de Ormuz, el portavoz ha señalado que “las noticias que se están difundiendo son claras: Irán captura intactos los drones enemigos y también los derriba”, y ha explicado que estas acciones forman parte de la defensa del territorio iraní.

También ha recordado que “la vía marítima permaneció abierta hasta el 28 de febrero” y ha atribuido la inseguridad en la zona a las acciones del régimen de Israel y Estados Unidos.

Baqai ha indicado que los buques que deseen atravesar el estrecho deben coordinarse con las autoridades competentes de Irán. Asimismo, ha advertido de que las embarcaciones que utilizan rutas inseguras bajo la presión de Estados Unidos sufren incidentes.

“Mientras Estados Unidos continúe con sus acciones, no se restablecerá la seguridad en esta vía marítima”, ha concluido.

Al explicar el contenido de la propuesta de Irán, el Plan de Dos Días, Baqai ha señalado que la iniciativa recoge todos los compromisos que Estados Unidos había aceptado en el marco del memorando de entendimiento alcanzado en Islamabad.

“Se trata de un conjunto de exigencias a las que ningún iraní puede renunciar. La otra parte aceptó esos compromisos en una ocasión y que posteriormente los incumpliera no es responsabilidad de Irán”, ha subrayado.

Ha presentado la iniciativa como una muestra de buena voluntad y ha asegurado que su aplicación es posible si la otra parte demuestra voluntad política. También ha insistido en que las exigencias iraníes están claramente recogidas en el entendimiento de Islamabad y que ahora corresponde a Washington decidir cómo proceder.

El Plan de Dos Días constituye una versión abreviada de un plan anterior de siete días presentado por Teherán para restablecer la seguridad en el estrecho de Ormuz y poner fin a la crisis regional. La iniciativa —en la que el primer día Estados Unidos aplica una serie de medidas y el segundo día se reabre el estrecho de Ormuz y el tráfico vuelve a su estado anterior— contempla que Estados Unidos cumpla sus compromisos, entre ellos levantar el bloqueo naval contra los puertos iraníes y las sanciones impuestas a Irán, como condiciones para avanzar hacia la reapertura del estratégico paso marítimo y el restablecimiento de la navegación.

El entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en Islamabad, con la mediación de Pakistán, fue incumplido reiteradamente por Washington, que vulneró los compromisos asumidos, reanudó sus acciones militares contra territorio iraní y mantuvo el bloqueo naval contra los puertos de Irán, además de las medidas de presión económica. Estas actuaciones, denunciadas por Teherán como violaciones del memorando, frustraron los avances hacia el fin de las hostilidades y el restablecimiento de la seguridad regional.