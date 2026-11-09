Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Yemen, en una rueda de prensa celebrada hoy en el lugar del crimen, en la aldea de Al-Sharia, declaró: «La agresión aérea de Arabia Saudí, que atacó de forma deliberada y directa las viviendas de los ciudadanos, causó el martirio de 44 personas y heridas a otras 40, y estas cifras aún no son definitivas».

El organismo explicó que esta agresión provocó la destrucción total de seis viviendas sobre sus habitantes y dejó decenas de mártires y heridos. Este crimen pone de manifiesto la dimensión del ataque directo contra la población civil y sus hogares.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Yemen señaló que los cazas de Arabia Saudí volvieron a bombardear el lugar del crimen con tres ataques aéreos y atacaron a los equipos de socorro y rescate. Esta acción agrava aún más la gravedad del crimen y apunta contra los esfuerzos humanitarios para salvar a las víctimas y sacar de entre los escombros a las personas atrapadas.

La Comisión responsabilizó a Arabia Saudí de la responsabilidad penal e internacional por el crimen de Al-Sharia y por los demás crímenes cometidos contra el pueblo yemení. Subrayó que los expedientes de estos crímenes están completos y respaldados por pruebas penales y nombres, y que estos crímenes no prescriben.

Al concluir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Yemen exigió la creación de un comité internacional independiente para el esclarecimiento de los hechos y la investigación de este crimen.

Este comité debe visitar sobre el terreno el lugar del crimen en la aldea de Al-Sharia y otras zonas objeto de la agresión, y examinar la magnitud de las violaciones y los crímenes cometidos contra la población civil.