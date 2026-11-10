Agencia de Noticias AhlulBayt (ABNA): Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar y encargado de formar el gabinete del régimen sionista, declaró el martes, en respuesta al discurso de Benjamin Netanyahu en la Knéset: «Ahora estoy más convencido que nunca de que Netanyahu no merece permanecer en su cargo ni un minuto más».

Asimismo, subrayó que los partidos de su coalición deben actuar de inmediato para formar un gabinete de emergencia.

Eisenkot advirtió: «La continuidad del gobierno de Netanyahu genera división en Israel y pone en peligro su seguridad».

Isaac Herzog, presidente del régimen sionista, encargó hace dos días a Gadi Eisenkot la formación del nuevo gabinete, y este procura, uniendo a los partidos, crear el terreno para el derrocamiento del gabinete de Netanyahu.