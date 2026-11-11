Código de noticia: 1889592 fuente: Abna24

En algunos relatos históricos y de tradiciones sobre los acontecimientos posteriores al fallecimiento del Profeta (PB), se habla del intento de los opositores de presionar a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), una presión acompañada de amenazas y de un ataque contra la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P). En este relato, se presenta el hecho de haber tomado como blanco a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no como un simple enfrentamiento con ella, sino como una acción destinada a presionar a Amir al-Mu’minin (P) y obligarlo a rendirse.