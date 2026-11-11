Orador: el Hoyatoleslam Kashani
¿Por qué los enemigos tomaron como blanco a la Excelencia Fátima al-Zahra (P)?
11 noviembre 2026 - 16:25
Código de noticia: 1889592
fuente: Abna24
En algunos relatos históricos y de tradiciones sobre los acontecimientos posteriores al fallecimiento del Profeta (PB), se habla del intento de los opositores de presionar a Amir al-Mu’minin ʿAlí (P), una presión acompañada de amenazas y de un ataque contra la casa de la Excelencia Fátima al-Zahra (P). En este relato, se presenta el hecho de haber tomado como blanco a la Excelencia Fátima al-Zahra (P) no como un simple enfrentamiento con ella, sino como una acción destinada a presionar a Amir al-Mu’minin (P) y obligarlo a rendirse.
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